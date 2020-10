Emme Muñiz, la hija de Jennifer López, quiere salvar el mundo con su primer libro La pequeña de 12 años lanzó su primer libro, Lord Help Me, con el deseo de mostrar el poder de la oración a los niños. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Que se cuide Jennifer López porque tiene una mini-me que le pude hacer la competencia. Su hija, Emme Muñiz, está brillando con luz propia tras cantar el año pasado junto a su famosa madre en su gira mundial y el pasado febrero la acompañó en su presentación en el Super Bowl. Su actuación le generó el halago más grande de su padre, el cantante Marc Anthony, quien expresó en redes su orgullo. “Simplemente no lo pienso demasiado”, comentó Emme a People sobre cantar para millones de personas. “Me subo [al escenario] y lo hago”. Image zoom Jennifer Lopez y Emme Jeff Kravitz/FilmMagic Con esa determinación y confianza es que la pequeña lanzó emocionada este martes su primer libro, Lord Help Me, con el cual pretende enseñar el poder de la oración a los niños. “Realmente espero que los niños aprendan a orar, que compartan el libro y propaguen el poder de la oración luego de leerlo”, dijo a la revista. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Emme reveló que ha sido una apasionada de la oración desde los 5 años y que usualmente lo hace antes de dormir, ya sea sola o junto a su niñera, Jessica Morrison. La jovencita escritora reveló que se apoya en la oración para levantarse los días difíciles o dar la cara a los retos de vivir con su hermano mellizo Max. “Max y yo tenemos una relación especial”, aseguró. “Desde que éramos muy pequeños, siempre lo entendía cuando nadie podía hacerlo”. Image zoom ANGELA WEISS/AFP via Getty Images En el libro, Emme también comparte su amor por los animales, particularmente el perezoso, y su deseo de preservar el planeta. “Quiero donar a organizaciones que construyan santuarios para los perezosos”, dijo sobre su animal favorito, los cuales están actualmente en peligro de extinción. Contrario a la ultraprivada cantante, Emme no tiene reparo en hablar de la relación de su madre y la tan esperada boda con el expelotero Alex Rodríguez. “Al principio solamente pensaba que mamá y Alex eran amigos, y pensaba: ‘Se está quedando con nosotros por mucho tiempo’. Y después me di cuenta de que eran pareja”, confesó entre risas al programa de televisión ET. “No me han incluido en las pláticas [de la boda], pero mamá me platica de eso cuando quiere”. Con su nuevo título de escritora, Emme asegura que tanto sus famosos padres como su hermano la apoyan totalmente en su deseo de ayudar a salvar el mundo.“Todos están realmente orgullosos de mí”, comentó. El libro dirigido a niños de entre 3 y 7 años está disponible en inglés y español.

Close Share options

Close View image Emme Muñiz, la hija de Jennifer López, quiere salvar el mundo con su primer libro

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.