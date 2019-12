La hija de Carlos Vives reta a Instagram con un desnudo espectacular que ha paralizado la red Lucía Vives ha vuelto a retar a las redes con un desnudo integral en un atrevido video que vuelve a estar en boca de todos. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Su perfil de Instagram es un despliegue de arte, belleza, inteligencia y fotos con poca ropa. Con un papá de la sensibilidad y poderío de Carlos Vives, no podría ser de otra manera. De nuevo Lucía Vives ha compartido una comprometida publicación donde muestra su cuerpo al desnudo, retando así a la censura de Instagram. De momento el video ahí sigue y acapara los piropos y los miles de likes de sus seguidores. La modelo, artista, escritora y activista ha acompañado esta impresionante grabación con un precioso poema recitado por ella misma y que demuestra que lleva el arte en la sangre. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta nos es la primera vez que Lucía muestra su cuerpo al natural para reivindicar lo que cree oportuno. Sus publicaciones demuestran que es una mujer joven pero con las ideas claras, sin miedo al qué dirán y dispuesta a lucha por lo que considera justo. Sus imágenes en redes han provocado más de una y dos controversias pero ella no se corta ni parece dispuesta a dejar de ser quien es. Aunque el intérprete de “La Bicibleta” se ha mantenido al margen esta vez, en otras ocasiones el colombiano ha salido en defensa de su hija y de sus publicaciones. Lucía tiene 23 años y es la hija mayor del cantante, fruto de su amor con la que fuera su segunda esposa Herlinda Gómez con quien estuvo casado durante 14 años. Advertisement

