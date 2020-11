Close

La hermana de Michelle Galván denuncia acoso públicamente: "Fui víctima de un hombre" A través de un video en sus redes sociales, la periodista Scarlett Galván denunció ser víctima del hostigamiento y el chantaje por parte de un individuo. "Usaba mis fotografías para inventar historias". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con los hashtags de no te quedes callada y no se vale, Scarlett Galván ha querido denunciar el acoso del que ha sido víctimas en los últimos días. Lo ha hecho de forma rápida y muy valiente a través de sus redes sociales con un video donde explica el chantaje y hostigamiento al que han intentado someterla. La conductora mexicana, hermana de Michelle Galván, quiso poner a disposición de todos sus seguidores, su dura experiencia para que nadie se quede callado si vive una situación así. "Desafortunadamente ha sido un día difícil, un día duro", comienza su testimonio. "Fui víctima de un hombre, un hombre que me estaba hostigando y que utilizaba mis fotografías incluso para inventar historias", explicó con el rostro visiblemente afectado por la situación. La cara principal del noticiero de Las Noticias, en Televisa Monterrey, habló alto y claro para poner un parón a quien estaba haciendo uso indebido de su imagen. Gracias a la ayuda de muchos de sus seguidores que le hicieron llegar documentación por mensaje pudo dar un paso hacia adelante y descubrir toda esta trama. "Gracias a todas aquellas personas que a través de las redes sociales, me empezaron a escribir de diferentes vías, posts, historias, llamadas incluso de mis amigos", agradeció infinitamente. Entre los mensajes de apoyo recibidos no faltó de su hermana del alma, Michelle. "Estamos contigo", le escribió la copresentadora de Primera Impacto aplaudiendo el gesto de coraje de su hermana por denunciarlo públicamente. "Muy bien, no se vale", añadió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un hecho denunciable que afortunadamente ya está en manos de los profesionales de la justicia. "Ya las autoridades están haciendo lo correspondiente, ya estoy en manos de ella y estoy recibiendo la asesoría jurídica...Voy siguiendo los pasos y procedimientos", explicó. Pero sobre todo, hay algo que Scarlett quiso resaltar, un mensaje específico a las mujeres víctimas de este tipo de delitos. "Invitarlas a ustedes a que tomen mi ejemplo, no nos quedemos calladas, somos mujeres, somos seres humanos, tenemos derechos y no se merece que nos hagan esto", concluyó.

Close Share options

Close Close Login

Close View image La hermana de Michelle Galván denuncia acoso públicamente: "Fui víctima de un hombre"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.