La hermana de Karla Martínez que no conocías enciende las redes con sus fotos en bikini

Tal vez conozcas a Andree Martínez, la hermana de la presentadora Karla Martínez, porque formó parte del show Forever Young en el 2013 y de Lo que te pica en el 2010, además de aparecer en varios videos de Pitbull. La actriz ha encendido las redes con unas fotos en bikini en las que demuestra estar muy en forma.

Tres generaciones

Andree Martínez, la hermana menor de Karla Martínez (ambas aquí con su mama María), nació en Chihuahua, México, y creció en El Paso, Texas. Al igual que Karla, también ha trabajado en televisión, aunque en su caso como actriz en series.

Guapa

Las fotos que comparte con sus más de 47,000 seguidores en Instagram demuestran que está en forma.

Sexy

Andree se mantiene muy activa en las redes sociales, en las que comparte vivencias como sus aventuras por Asia con su esposo y posa en lugares paradisíacos.

¿Nueva carrera?

Andree se ha alejado de la televisión, pero la hemos visto compartiendo muchas fotos en traje de baño. ¿será que la hermana menor de Karla comenzará una nueva carrera como modelo profesional?

Boda

Andree se casó con el ejecutivo francés Jordan Soubieux en el Chateau de Chantilly cerca de París, Francia, en julio de 2016.

Cuento de hadas

A juzgar por la elegancia de los atuendos y el marco del enlace, se puede decir que la boda evocó a los fastos de la nobleza francesa.

Familia

Si bien es la que vive más alejada de su familia, no pierde oportuniddad de compartir con Karla y su hermano Luis Carlos.

Hermanas

Se parecen mucho, ¿no creen?

Unidos

Si bien cada uno ha segudo su caminos, los tres hermanos no pierden el vínculo y se lo pasan de lo más bien cuando logran reunirse.

