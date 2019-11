La hermana de Julián Gil arremete contra Marjorie de Sousa y pide que se haga viral un video de la actriz Patty Ramosco ha acusado a la venezolana de oportunista, vividora y descarada por unas recientes declaraciones de la actriz sobre la pensión alimenticia de su hijo. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La guerra entre Marjorie de Sousa y Julián Gil por su hijo Matías sigue con más fuerza que nunca. La hermana del actor Patricia Ramosco ha vuelto a salir a la palestra haciendo unas duras declaraciones contra la actriz después de que la venezolana hablara de lo que ella considera una pensión justa para los niños de padres separados. Tal fue su malestar que Patricia ha publicado dicho video del programa El Gordo y la Flaca en redes sociales pidiendo a todo el mundo que por favor lo haga viral por el contenido tan escandaloso e inaceptable del mismo. "Necesito que este video se haga viral y lo compartan. Es absurdo e injusto el atropello. Hoy le toca a mi hermano,

mañana puede ser a alguien tuyo. ¡Descarada, oportunista, vividora! El colmo ahora pretender el 50%, no tiene llenadera, pero pensar en su hijo 0%!", ha escrito. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En dicha entrevista Marjorie explica que el 20% concedido a su hijo no es tanto como la gente se imagina, incluso cita a una amiga suya que recibe el 30%. Añade que todo depende del dinero que ganen los padres en sus trabajos e incluso afirma que lo ideal sería que dieran el 50%. "Debería ser el 50% porque a la hora de la verdad si tú tienes hijos, uno le entrega el cien. Eso no lo asigna uno, eso lo escoge un juez. Tanto el padre como la madre tienen que mostrar sus ingresos", expresó la actriz a las cámaras de Univisión. Image zoom Mezcalent Una actitud que Patricia no admite y que denuncia con esta nueva y polémica publicación en su perfil de Instagram que ya ha revolucionado las redes y levantado todo tipo de opiniones. Advertisement

