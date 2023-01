La hermana de Georgina Rodríguez hace dramático llamado: dice que no tiene ni para comer y que hay goteras en su casa Patricia Rodríguez, hermana mayor de la pareja de Cristiano Ronaldo, asegura que vive en condiciones precarias. "Estoy arruinada y mi hermana no me ayuda". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Georgina Rodriguez "France" Red Carpet - The 74th Annual Cannes Film Festival Credit: Pascal Le Segretain/Getty Images El año recién comienza y los dolores de cabeza ya iniciaron para Georgina Rodríguez, prometida del astro el fútbol Cristiano Ronaldo y madre de dos de sus cinco hijos. Desde España ha surgido un dramático llamado de su hermana mayor, Patricia Rodríguez, quien asegura que no tiene ni para cocinar y que en su vivienda de Castellón hay goteras. "Estoy arruinada y ni hermana no me ayuda", afirma la mujer quien en el pasado no ha tenido empacho en desvelar los secretos más íntimos de su familia. "Estoy arruinada y mi hermana no me ayuda", afirmó la mujer a Socialité redoblando su llamado en larga entrevista concedida al programa Espejo público de la cadena nacional Antena 3. La mujer, quien es madre de tres hijos, afirmó por dicho medio que en el salón de la vivienda que habita hay goteras y que para comer pide ayuda a una vecina o a su suegra porque no le alcanza ni para lo más básico "No sé si es que se avergüenzan de mí". lamentó al referirse a su otra hermana, Ivana. "Me quedé sin madre a los 11 años, Nadie se ha hecho cargo de mí, me he tenido que criar en la calle y empezar la casa por el tejado por cómo se ha dado la situación", asegura. "Tuve a mis hijos muy joven y la situación de la vida no me ha ayudado mucho". "No tengo ni para fregar", prosiguió la mujer quien asegura que a ella no le importa comer un pan duro, pero que lo que le duele es ver a sus hijos pasar carencias y comprobar que a pesar de sus riquezas y lujos, "yo no significo nada" para Georgina ni para su multimillonario prometido. Las acusaciones surgen justo a unos días en que se celebre el aniversario luctuoso de Jorge Rodríguez, padre de Georgina Rodríguez, fallecido en febrero del 2019. Durante la pasado edición de la Copa Mundial de a FIFA, celebrada en Qatar, Georgina deslumbró la millonada en joyas que usó durante algunos de los partidos para apoyar a su pareja: Georgina Rodriguez Credit: PA Media Group/The Grosby Group Actualmente la familia de Cristiano Ronaldo vive en Arabia Saudí tras firmado su contrato con el equipo Al-Nasr. Según estimados el futbolista —y la persona con más seguidores en Instagram— goza de un salario mensual de aproximadamente $307,000. Su fortuna total se estima en aproximadamente $450 millones. Una entrevista reciente donde Patricia contó al programa español Deluxe que la infancia de Georgina "fue dura" y que en casa presenció el momento cuando su padre preparaba paquetes de droga para vender. "No vengo a mentir", afirmó ante sus explosivas declaraciones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El padre de Patricia, Georgina e Ivana Rodríguez falleció hace aproximadamente tres años. Desde entonces han sido revelados múltiples y dolorosos detalles de la familia de la modelo, revelando la profunda herida que existe en el seno familiar y el distanciamiento entre hermanas. Georgina también ha sido señalada por sus tíos en Argentina quienes la han tachado de "sinvergüenza" por olvidarse de ellos desde que está con el CR7. "Solo nos ha llamado una o dos veces desde que salió a la luz que estaba saliendo con Cristiano Ronaldo". ¡Uf!

