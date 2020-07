¡La gran emoción de Lorenzo Méndez tras el regreso con Chiquis Rivera! Después de que saltara la noticia de que la pareja vuelve a estar unida, así de emocionado se mostró el cantante en sus redes... Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Feliz! No hay otra palabra para describir la emoción que no puede esconder en su cara Lorenzo Méndez tras su regreso con Chiquis Rivera. El cantante compartió una foto en la que aparece con su mejor sonrisa, después de que las cámaras de los paparazzi sorprendieran a la pareja durante su reconciliación esta misma semana en las playas de San Diego. Radiante como el sol que alumbraba tras él, así describió hoy sin dar mucha explicación la situación que está viviendo en estos momentos: “Algunas veces, es necesario dar un paso atrás para obtener una buena perspectiva y el mejor reflejo de uno mismo”, sentenció. Las felicitaciones por su regreso junto a Chiquis inundaron su feed, celebrando lo que es ya un secreto a voces, porque ninguno de los dos se ha pronunciado oficialmente al respecto. “Nueva mentalidad, nuevo enfoque, nuevas intenciones...”, escribía hace un par de días el esposo de Chiquis, quien después de fallarle a su mujer, como ella misma aseguró en sus redes, se tomó un retiro espiritual para encontrar el camino que le llevó de vuelta a su esposa. Las cámaras de Suelta la Sopa fueron testigos del cariñoso momento en el que la pareja hacía las paces. Image zoom Video Grab SUELTA LA SOPA SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mientras, la hija de Jenni Rivera continúa con su labor de influencer haciendo caso omiso de la noticias acerca de su reconciliación. Hoy apareció así de coqueta presumiendo belleza el día 4 de julio. Días atrás, habló con la verdad por delante, frente a las críticas por haber celebrado felizmente su cumpleaños: “Si no estoy con Lorenzo es por razones o cosas que Lorenzo ha hecho”, dijo sin pelos en la lengua. “Fuí buena esposa y no lo tengo que decir y no quiero hablar de los detalles, porque realmente son mis cosas privadas y si llega el día, cuando yo quiera, lo voy a hablar y si no, pues también se vale”, aseveró.

