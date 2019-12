La foto más hot de Chayanne y su esposa. La pareja sigue igual de enamorada tres décadas después El cantante puertorriqueño y su mujer Marilisa derrochan amor y romanticismo en la imagen más cómplice del feliz matrimonio. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Es uno de los cantantes más admirados y, por qué no decirlo, más deseados de medio planeta. Su voz cálida, sus canciones románticas y movidas, y especialmente su sonrisa, han conquistado millones de corazones. Pero el suyo tiene dueña desde hace ya tres décadas. La afortunada es Marilisa Maronesse, su esposa y madre de sus dos hijos, Lorenzo e Isadora. A pesar de su carrera internacional que le mantiene fuera de casa la mayoría del año, Chayanne ha sabido mantener su familia unida y su matrimonio estable y vivo. Con motivo del Día de Acción de Gracias, la familia ha celebrado esta gran fiesta y ha compartido una entrañable imagen donde la pareja presume su llama del amor, más encendida que nunca. La imagen, publicada por su hijo mayor, es un derroche de amor y alegría. Los cuatro celebran por todo lo alto, pero son las caritas de la pareja lo que llama especialmente la atención y demuestra su gran complicidad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El artista ha protegido a su familia por encima de todas las cosas. Desde que se alzó como gran una gran estrella internacional, Chayanne no ha compartido jamás nada sobre su familia como método de protección. Nunca ha posado en reportajes con sus hijos o su esposa con el fin de mantenerles al margen de este mundillo. Ahora que sus hijos son mayores de edad y están en las redes es que podemos disfrutar en momentos puntuales las sonrisas y la unión de esta pareja que ha sabido cuidar su amor durante tres décadas. ¡Felicidades por ello! Advertisement

