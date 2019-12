La foto de Adele que está dando de qué hablar Mira aquí la más reciente fotografía de la cantante que ha provocado una lluvia de piropos de sus fans By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La cantante británica Adele publicó una fotografía en su cuenta de Instagram en la que luce un vestido negro largo, de corte clásico, que resalta su impresionante pérdida de peso. La artista y compositora de 31 años, compartió dos fotos navideñas en blanco y negro: una junto al Grinch y otra con Papá Noel, en la que deseaba feliz navidad a sus 32,400 millones de seguidores. “Los dos tratamos de arruinar la Navidad, ¡Pero nuestros corazones crecieron! Gracias por venir a mi fiesta y hacernos sentir como niños Grinch. ¡Feliz Navidad y felices fiestas a todos!”, fue el mensaje que acompañó la publicación que tiene cerca de 2 millones ‘me gusta’. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La transformación de la intérprete de “Rolling in the Deep” se produce tras haber anunciado, en septiembre de 2019, el depósito de su petición de divorcio luego de tres años casada con Simon Konecki, con quien mantuvo una relación de más de 7 años y tuvo su primogénito: Ángelo. En la celebración de su cumpleaños en mayo pasado, Adele había dicho que en sus 31 años iba a dedicarse a ella por completo, “a sentir el mundo que le rodea y mirar por primera vez”. Cabe resaltar que la cantante no defraudó a sus fans. Advertisement

