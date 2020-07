La familia de Naya Rivera habla de la muerte de la actriz: "El cielo se ganó a nuestro pícaro ángel" La familia de Naya Rivera agradece a las autoridades y sus fans el apoyo prestado durante la intensa búsqueda de la malograda actriz de Glee. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras confirmarse el triste fallecimiento de Naya Rivera, su familia rompió el silencio con un comunicado en que agradece el apoyo recibido por parte de las autoridades y su legión de fans. “Gracias a los hombres y mujeres del [departamento del Sheriff] de los condados de Ventura, Tulare y San Luis Obispo por su compromiso e inquebrantable esfuerzo para encontrar a Naya”, reza el comunicado de la familia de la actriz, quien falleció en un trágico accidente a los 33 años en un lago de California. “Extendemos nuestra interminable gratitud y ovación a la heroína que la encontró. Gracias a sus amigos, colegas y fanáticos por su continuo apoyo”. Image zoom Charles Sykes/Bravo/NBCU Photo Bank/NBCUniversal via Getty Images La familia pidió tiempo y respeto para vivir su duelo en privado. “El cielo se ganó a nuestro pícaro ángel”, continúa el comunicado. “Amablemente pedimos que nuestra privacidad sea respetada en este difícil momento”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El cadáver de la joven protagonista de la popular serie Glee fue encontrado cinco días después de su desaparición en el lago Piru en el condado de Ventura, al norte de Los Ángeles. Las autoridades confirmaron que la causa del fallecimiento es ahogamiento. El pasado 8 de julio, la actriz rentó un bote para salir de paseo con su hijo, de 4 años, pero saltaron las alarmas tres horas más tarde al no devolver la embarcación a la hora acordada. Este lunes, tras varios días de intensa búsqueda en las turbias aguas del lago, la oficina del sheriff del condado de Ventura dio a conocer que un cuerpo había sido encontrado, que tras las pruebas correspondientes se confirmó era el de la actriz. El hijo de Rivera contó a las autoridades que la artista había saltado del bote a nadar en el lago, pero que jamás regresó. “Él y Naya nadaron en el lago juntos. [Y] describió que Naya lo ayudó a subirse al bote. Le dijo a los investigadores que volteó y la vio desaparecer bajo la superficie del agua”, explicó el sheriff Bill Ayub, de acuerdo a PEOPLE. “Creemos que reunió suficiente energía para subir a su hijo al bote, pero no la suficiente para salvarse”. El pasado martes, el médico forense determinó la causa de muerte como ahogamiento y lo clasificó como un accidente.

