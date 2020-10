Familia de Eiza González destrozada por causa del coronavirus El tío de la actriz perdió la batalla y su mamá, Glenda Reyna, está desgarrada de dolor tras la muerte de su hermano y sin consuelo. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La pandemia del coronavirus sigue cobrándose vidas alrededor del mundo, dejando a muchas familias a su paso con el corazón roto. Desafortunadamente, la desgracia acaba de acontecer en el seno familiar de la bellísima actriz mexicana Eiza González, cuyo tío falleció esta semana debido a la temida COVID-19. Así lo expresó la mamá de Eiza, Glenda Reyna, en las redes, con el corazón roto de dolor e inconsolable ante la repentina pérdida de su hermano, a quien adoraba: “Hace días ponía esta foto para festejar tu vida y hoy pongo la misma pero con diferente versión… No puedo hablar, no puedo pensar, no puedo respirar, tu partida no debió de existir, simplemente vino esa mierda y se metió en ti y hoy nos priva de ti, así como si nada…”, dijo refiriéndose al virus que nos acosa. “A ti que eras un ser alegre, bueno, sano, honorable… Me duele por tu esposa , me duele por tus hijas, por tu hijo, por tus nietas, por tus hermanos y hermana, que creo que nos será muy difícil entender esta gran tragedia que nunca debió de existir”, reflexionó destrozada. “No lo creo y no lo puedo ni aceptar y hoy, tu pequeña hermana, aquella que te quitó tu lugar y que la cuidabas, la jodías, le enseñabas… Tiene el corazón roto hermano”, confesó con el alma entre las manos. “No quiero que nadie me diga que estás con mis papás o con mi hermano Toño , simplemente tú no te podías ir, porque no era tu tiempo y hoy si me rajo con tu frase favorita ‘el que domina la mente lo domina todo’ pues que crees… ¡Hoy sí, no puedo!”, exclamó sumida en el dolor. “Ve con Dios hermano querido. Tengo tu voz, Javier, aquí en mi cabeza”, terminó su tristísimo mensaje. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Numerosas celebridades se asomaron a su muro para darle el pésame. “Lamento mucho tu pérdida, Glenda”, escribió Angelique Boyer. “Abrazo muy fuerte a tu corazón. Mucha paz a los recuerdos que ayuden a sanar la herida”. Ana de la Reguera, Santi Ramundo, Fernando Noriega, Ricardo Franco y otros muchos dejaron sus sentidas condolencias para esta familia tan reconocida en el mundo del entretenimiento latino. Descanse en paz.

