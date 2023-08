La familia de Daniel Sancho reacciona a posible pena de muerte Daniel Sancho, hijo de Rodolfo Sancho, podría recibir la pena de muerte y así se reaccionó su familia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A principios de agosto de 2023, Daniel Sancho Bronchalo reconoció antes las autoridades de Tailandia que había asesinado y desmembrado al cirujano colombiano Edwin Arrieta. El hijo del actor Rodolfo Sancho aseguró que este hombre lo tenía como "rehén". Este argumento no fue suficiente y el chef podría recibir la pena de muerte. Con el fin de defender a su vástago Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo dieron a conocer que habían contratado al "Despacho Criminológico-Jurídico Balfagón-Chippirrás para encargarse de, la colaboración con el letrado de Tailandia, contratado por la familia, y ejercer de portavoces ante los medios de comunicación". Así, Carmen Balfagón, representante legal, dio a conocer lo que opina la familia del español de 29 años ha reaccionado ante la posible condena. "Ya se hablaba de la pena de muerte y no teníamos ninguna otra cosa", advirtió Balfagón al programa español de televisión Fiesta (Telecinco). "La familia lo ha encajado como un punto final a todo lo que se preveía y, pues mal, como cualquier cosa que se derive de todo este asunto. El encaje de la familia es muy malo. Este tema es muy difícil de vivir desde el punto de la familia". La abogada expresó que el actor está atravesando por un momento muy difícil, por lo que que deberá recuperarse a nivel emocional antes de viajar al lado de su hijo. "Creo que en algún momento Rodolfo irá, pero debemos encontrar el momento adecuado", comentó. "No es una situación que podamos comprender". Daniel Sancho se declara culpable Hijo de Rodolfo Sancho admite el asesinato | Credit: Rodolfo Sancho: (Photo by Patricia J. Garcinuno/WireImage) Daniel Sancho/IG SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mientras tanto, la defensa trabajará con el respeto que se requiere a las autoridades tailandesas para evitar la pena de muerte y enfatizó que "lo más importante" es "buscar la motivación" que llevó a Daniel a cometer el presunto crimen. "Es verdad que quieren preservar la imagen de su país y hay que seguir todos los trámites para pedir el perdón real, evidentemente", explicó. "Es muy importante para no complicar más el tema que seamos muy respetuosos con la investigación y asumamos todo el proceso judicial, porque eso va a beneficiar a Daniel". Carmen Balfagón quiere ser optimista al respecto. "Tailandia nunca ha ejecutado a un extranjero", advirtió. "Vamos a intentar de Daniel no sea la excepción a la regla".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La familia de Daniel Sancho reacciona a posible pena de muerte

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.