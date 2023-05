¡La familia crece! Mira el anuncio que se hizo esta mañana en Hoy Día "Ha sido superdifícil mantener esto en secreto", reconocía la protagonista de la noticia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hoy Día Hoy Día | Credit: TELEMUNDO El programa Hoy Día no ha dejado de acaparar titulares desde que se anunciara a principios de abril la sorpresiva salida de Adamari López, quien fuera durante más de 10 años una de sus conductoras estrella. "Todo el mundo tiene talento, yo creo que la empresa sabe las decisiones que toma. Yo estoy agradecida con el público por ese apoyo tan lindo y tan grande que me han brindado ahora y durante mi carrera y simplemente estoy tranquila y agradecida, no puedo decir más", declaraba la carismática presentadora puertorriqueña tras su despido de Telemundo. Adamari López Adamari López, exconductora de Hoy Día (Telemundo) | Credit: Instagram Bendito Closet Semanas más tarde, Juan Rivera confirmaba que se encontraba en negociaciones para integrarse al programa matutino de la cadena hispana. "Pero de que yo reemplace a alguien jamás", dejaba claro el hermano de la fallecida Jenni Rivera. Juan Rivera Juan Rivera | Credit: Instagram Juan Rivera Ahora Hoy Día vuelve a ser noticia, en esta ocasión por un motivo muy diferente. Hoy Día Frederik Oldenburg, Andrea Meza y Penélope Menchaca, conductores de Hoy Día (Telemundo) | Credit: Instagram Hoy Día "¡La familia crece!", se anunciaba esta mañana desde las redes sociales del programa. Hoy Día Daniel Arenas y Chiky Bombom, conductores de Hoy Día (Telemundo) | Credit: Instagram Hoy Día ¿Significa esto que se integra un nuevo conductor o conductora al show? Hoy Día Equipo de Hoy Día (Telemundo) | Credit: Instagram Hoy Día Nada más lejos de la realidad. El anuncio tiene tiene como protagonista a uno de los rostros del programa. ¡Bebé a la vista! La corresponsal de Hoy Día, Arlety González, compartió esta mañana con sus compañeros desde el estudio que se encuentra ¡en la dulce espera! Hoy Día Credit: Instagram Hoy Día "Ha sido superdifícil mantener esto en secreto, pero me da mucho gusto poder compartirlo con ustedes", expresó Arlety visiblemente emocionada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Cuando ella dice en secreto ahora sí que le juro por mis hijas que no lo sabíamos, no nos lo había dicho", comentó Penélope Menchaca, una de las conductoras del programa. ¡Muchas felicidades!

