¡La familia Costa-López luce espectacular en su primera sesión de fotos navideña! Adamari López y sus dos amores, Toni Costa y Alaïa, protagonizaron una divertida y juguetona sesión de fotos para celebrar la próxima Navidad. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Como cada año, los famosos empiezan a replegar sus fotos prenavideñas en sus redes sociales. Lo hacen en sus mejores galas y rodeados de los típicos adornos de la época. Adamari López ha dado un adelanto de la que será, sin duda, una de las sesiones más divertidas y traviesas de estas fechas. Sonrientes, juguetones y haciendo de las suyas, la conductora, su pareja Toni Costa y su hija Alaïa posaron frente al árbol de Navidad en unas imágenes que transmiten mucho amor y alegría. Estas fiestas representan una de las etapas más mágicas y familiares del año que a la familia Costa-López le encanta celebrar. De momento ya han instalado el arbolito que este año está inspirado la princesita de la casa. Image zoom Adamari López | Credit: IG/Adamari López SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La familia al completo posó con originales estilismos que nada tienen que ver con los trajes de gala. En esta ocasión lucieron en pijama y con jerseys con adornos y colores propios de estas fechas, además de los gorritos navideños. Pero sin duda, el momento clave de esta sesión de fotos lo dio Alaïa que fue fotografiada vestida de princesa y posó como una auténtica modelo. La sesión quedó espectacular y, como cada año, sus protagonistas presumirán de estas cómplices imágenes en familia a través de sus redes. ¡Qué ganas de verlas!

