La fabulosa idea de William y Kate al empezar el 2020 ¡Apasionante! Cuando apenas estamos despertando a la nueva década, los duques de Cambridge nos sorprenden lanzando su proyecto más ambicioso hasta el momento, la creación de los premios Earthshot. Si todo resulta como previsto, realmente esta pareja solidaria podría llegar a cambiar el mundo en tan solo diez años. Los duques de Cambridge comienzan la década con un ambicioso proyecto, no sólo motivados por el bien del mundo, sino también pensando seguramente en el planeta que estos jóvenes papás dejarán a sus hijos, los príncipes George, Charlotte y Louis. Esta semana el príncipe William anunció la creación de los premios Earthshot, "el premio más prestigioso del mundo en relación con el medioambiente", según aseguran en su cuenta oficial de instagram. El futuro monarca de Inglaterra, segundo en la línea de sucesión tras el príncipe Carlos, recordó el grave peligro que amenaza al mundo en su primer comunicado al anunciar los premios: "No olvidemos la increíble civilización que hemos construido, la tecnología que salva vidas que hemos creado, el hecho de que hemos conseguido incluso poner a un hombre en la luna. La gente puede conseguir grandes cosas y los próximos diez años nos plantean una de nuestras más grandes pruebas: una década de cambio para reparar el planeta tierra". Este multimillonario premio se entregará a aquellos que ofrezcan las mejores ideas para resolver los graves problemas medioambientales que nos acechan, como los producidos por el cambio climático y la plaga de plástico que tan presente tuvimos en 2019. A sus treinta y siete años, el príncipe William se propuso hallar a los visionarios e inventores de la década, con los que espera encontrar 50 soluciones infalibles de aquí al 2030. Es un proyecto muy premeditado: el duque de Cambridge consultó durante todo el año pasado a más de 60 organizaciones medioambientales y expertos en la materia, con el noble deseo de formar un equipo de científicos, economistas, activistas, gobernantes y empresarios que le ayuden a estudiar las mejores propuestas para la entrega del galardón. ¡Está previsto que la primera ceremonia se celebre ya en 2021!

