La exesposa de James Rodríguez fue a visitarlo al hospital, ¿dónde estaba Shannon de Lima? Daniela Ospina y su hija Salomé fueron captadas por Suelta la sopa (Telemundo) mientras esperaban ansiosas por los resultados de los exámenes del futbolista. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print James Rodríguez parece gozar de total armonía actualmente con sus mujeres. Su exesposa, su actual novia y su hija perecen llevarse de maravilla. El centrocampista de la Selección Colombia tuvo una lesión en la rodilla durante un partido amistoso la semana pasada por la que fue a parar de emergencias a un hospital de la ciudad de Miami. Rodríguez llegó al hospital acompañado de Daniela Ospina y la hija que tienen en común, Salomé, de 6 años. Las cámaras de Suelta la sopa (Telemundo) captaron el momento en el que madre e hija esperaban ansiosas por los resultados. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Boris Streubel/Getty Images Al salir del Hospital, Ospina fue abordada por los periodistas, quienes le preguntaron la razón por la que estaba ella ahí y no la actual novia del colombiano, Shannon de Lima. "Todos los momentos con la familia tienen que ser importantes, así que con su papá siempre van a ser importantes, y si puede acompañarlo en todos los momentos de su vida, ahí va a estar su hija", dijo. Image zoom Fotonoticias/WireImage Con respecto a la controversia de Samuel, el bebé recién nacido que Rodríguez tuvo a través de gestación subrogada y cuya madre continúa siendo un misterio, esto fue lo que ella tuvo para decir: "Él (James) ya nos había comentado… Es personal, creo que él ya decidió hacer su vida, entonces si a él lo hace feliz, nosotros tenemos que aceptar todo, basándonos en el amor", replicó refiriéndose en que ella respaldará siempre a su hija Salomé al apoyar a su papi. ¡Qué vivan todos felices! Advertisement

