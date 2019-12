La evolución del estilo de Alejandra Espinoza By Yolaine Díaz ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Getty Images Desde que se coronó como la primera reina de Nuestra Belleza Latina, la presentadora ha cautivado en su paso por la alfombra. Mira los looks que la han consagrado como toda una fashionista. Empezar galería Rubia peligrosa Image zoom Alejandra Espinoza/IG Alejandra Espinoza sorprendió a sus fans al lucir un nuevo tono de cabelllo: rubio platinado. ¡Guapísima! 1 de 16 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Sus looks más memorables Image zoom Alexander Tamargo/Getty Images En el 2007 mostró sus curvas con este minivestido azul royal. 2 de 16 Applications Ver Todo Sus looks más memorables Image zoom Ray Tamarra/Getty Images Fresca y natural en su primer año como reina de Nuestra Belleza Latina, en el 2008. 3 de 16 Applications Ver Todo Advertisement Sus looks más memorables Image zoom Ray Tamarra/Getty Images Radiante con este delicado vestido strapless con vuelos que llevó a los premios Grammy Latino en el 2009. 4 de 16 Applications Ver Todo Sus looks más memorables Image zoom Alexander Tamargo/Getty Images Para ir a un evento en el 2010, la presentadora optó por este look roquero que la hizo lucir muy atrevida. 5 de 16 Applications Ver Todo Sus looks más memorables Image zoom Alexander Tamargo/Getty Images) En la alfombra de Premios Juventud del 2010, la mexicana mostró sus tonificadas piernas con este jumpsuit de lentejuelas con cuello halter. 6 de 16 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Sus looks más memorables Image zoom John Parra/Getty Images Este traje naranja combinado con pumps morados la hizo lucir muy chic en el 2011. 7 de 16 Applications Ver Todo Sus looks más memorables Image zoom John Parra/FilmMagic) En el 2008, la guapa conductora optó por este sencillo y clásico vestido negro con escote V y abertura frontal. 8 de 16 Applications Ver Todo Sus looks más memorables Image zoom Vallery Jean/FilmMagic Muy atrevida lució la conductora en su paso por la alfombra de Premios Juventud del 2012 con este set de pantalón corto y corset blanco, combinado con llamativas sandalias azul royal. 9 de 16 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Sus looks más memorables Image zoom Denise Truscello/WireImage Lució impecable con este hermoso vestido de una manga, que complementó con una sencilla cola de caballo, en el 2012. 10 de 16 Applications Ver Todo Sus looks más memorables Image zoom Slaven Vlasic/Getty Images En el 2014 lució angelical con este croptop negro, falda con estampado floral, pumps negros y su melena lacia. 11 de 16 Applications Ver Todo Sus looks más memorables Image zoom Alexander Tamargo/Getty Images Supersexy y atrevida se vio con este vestido verde con pronunciada abertura lateral y escote profundo en el 2014. 12 de 16 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Sus looks más memorables Image zoom Manny Hernandez/FilmMagic) Estre traje de encaje azul con cuello halter y abertura frontal la hizo lucir muy sofisticada en el 2014. 13 de 16 Applications Ver Todo Sus looks más memorables Image zoom Taylor Hill/Getty Images) Causó sensación a finales del 2015 con este espectacular traje con escote asimétrico y pronunciada abertura lateral. 14 de 16 Applications Ver Todo Sus looks más memorables Image zoom John Parra/Getty Images En su paso por la alfombra de Premios Lo Nuestro de este año, La mexicana lució impecable con este vestido morado con abertura frontal y cuello halter. 15 de 16 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Sus looks más memorables Image zoom Mezcalent Elegante y moderna con este enterizo blanco. 16 de 16 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

La evolución del estilo de Alejandra Espinoza

