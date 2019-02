La evolución de Cardi B La rapera del Bronx ha estado subiendo a lo más alto de las listas de música y mientras continúa creciendo le damos un vistazo a algunos de los aspectos más destacados de su vida y su carrera. La rapera del Bronx ha estado subiendo a lo más alto de las listas de música y mientras continúa creciendo le damos un vistazo a algunos de los aspectos más destacados de su vida y su carrera. More Alma Sacasa Cardi B Michael Loccisano/Getty Images for VH1 Nueva portada Instagram/Cardi B Su regreso al escenario Theo Wargo/Getty Images for Global Citizen Toda una fashionista Mehdi Taamallah/NurPhoto via Getty Images Kulture Kiari Cephus Instagram/Cardi B Su matrimonio Instagram/Cardi B Sus colaboraciones Instagram/Cardi B Gala del Met Neilson Barnard/Getty Images Nada la detiene Natt Lim/Getty Images for Coachella Todavía le falta Jamie McCarthy/Getty Images 1 of 10 Advertisement 1 of 10 Michael Loccisano/Getty Images for VH1 Cardi B La rapera del Bronx está arrasando con todo y ha recorrido un largo camino desde sus tiempos de stripper hasta sus días en el exitoso programa de VH1 Love & Hip Hop: New York. Advertisement 2 of 10 Instagram/Cardi B Nueva portada Cardi B está en la portada de la publicación anual de arte de W Magazine. 3 of 10 Theo Wargo/Getty Images for Global Citizen Su regreso al escenario Dos meses después de dar a luz a su hija, la neoyorquina cantó en el Festival de Global Citizen y también instó a todo el mundo a votar el 6 de noviembre. Advertisement 4 of 10 Mehdi Taamallah/NurPhoto via Getty Images Toda una fashionista Un look completamente diferente a como estamos acostumbrados a verla. Advertisement 5 of 10 Instagram/Cardi B Kulture Kiari Cephus En julio nació su hija y desde entonces Cardi B le ha dedicado todo su tiempo a ella. Advertisement 6 of 10 Instagram/Cardi B Su matrimonio Cardi B y Offset sorprendieron al mundo cuando anunciaron que se casaron el año pasado. Advertisement 7 of 10 Instagram/Cardi B Sus colaboraciones En el verano, Cardi B se convirtió en la primera rapera en tener dos sencillos número uno en la lista Billboard Hot 100 con su tema “I Like It” junto con Bad Bunny y J Balvin. Advertisement 8 of 10 Neilson Barnard/Getty Images Gala del Met Por primera vez en el evento, Cardi B lo manejó todo como algo natural con su embarazo y todo. Advertisement 9 of 10 Natt Lim/Getty Images for Coachella Nada la detiene Ni su embarazo le impidió estar en el escenario del festival Coachella. Advertisement 10 of 10 Jamie McCarthy/Getty Images Todavía le falta Con su esperada colección de ropa con Fashion Nova y más música por venir, Cardi B no piensa parar de dominar el mundo del entretenimiento. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

