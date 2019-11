¿La eterna rival de Diana, consejera de Meghan Markle? Camilla Parker cancela los compromisos de esta semana por problemas de salud. By ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Según medios europeos, parece ser que allegados a los duques de Sussex estarían diciendo que la persona que más cercana estuvo de Meghan Markle durante sus días más difíciles estas últimas semanas, ha sido Camilla Parker, la esposa del Príncipe Carlos. Image zoom Getty Images Sin duda, si alguien sabe de acoso mediático, de lo que es estar en boca de todo el mundo y odiada por muchos, esa es la eterna rival de Diana, la duquesa de Cornualles. Image zoom Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La tercera figura en el desgraciado matrimonio de la querida Lady Di y su marido, el hijo mayor de la Reina Isabel, siempre despertó la antipatía de las personas que admiraban a la princesa de Gales y que vieron en ella a la amante que hizo imposible la felicidad de la princesa del pueblo. Image zoom Getty Images Por eso extraña el rumor que circula de que ella sea la persona donde Meghan Markle buscó consejo, puesto que dudamos que sea una de las personas favoritas del príncipe Harry, precisamente por el papel que ella desempeñó en la vida de su mamá. Image zoom Getty images Lo que sí es cierto es que Camilla Parker Bowles lleva dos eventos seguidos cancelados por problemas de salud. Parece ser que una infección en los bronquios está maniendo alejada a la esposa del príncipe Carlos de sus compromisos públicos de momento. Advertisement EDIT POST

