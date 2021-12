¡Mucho love! La esposa de Daddy Yankee le dedica un romántico mensaje al cantante Luego de 26 años juntos, Mireddys González sigue creyendo que haber elegido al intérprete de "La gasolina" fue su mejor decisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mireddys y Daddy Yankee Mireddys y Daddy Yankee | Credit: Mireddys/Instagram La relación que tienen Daddy Yankee y Mireddys González es de la más sólidos del mundo de la música. Hoy, luego de 26 años juntos y tres hijos frutos de ese amor, González sigue creyendo que haber elegido al intérprete de "La gasolina" fue su mejor decisión. "No hay nada que pensar😍 Gracias Dios por el hombre maravilloso que me diste", escribió La Jefa, como también le llaman, en su cuenta de Instagram. Estas palabras también estuvieron acompañadas de una foto de ambos cuando apenas eran unos adolescentes, y del romántico tema de Franco de Vita "Tú de qué vas". Pero esta no es la primera vez que la pareja se dedica amorosos mensajes en redes sociales. En su 25 aniversario de bodas, González agradeció una vez más por su amor con Daddy Yankee. "Amor, respeto y admiración es lo que siento por ti. Eres el esposo soñado por cualquier mujer", le dijo. "Tu integridad, dedicación y temor a DIOS son el resultado de este aniversario de boda", añadió. "Gracias porque siempre has dado lo mejor de ti para hacerme FELIZ. Quiero apretar tu mano a los 100 años y poderte decir: LO LOGRAMOS!!! Hacen 25 años que tomé la mejor decisión de mi vida junto al hombre más BELLO DEL MUNDO", aseguró. En unos meses la pareja cumplirá 27 años de casados, rodeados de sus hijos: Yamilet Ayala González, Jeremy Ayala González y Jesaeelys Ayala González. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, el cantante puertorriqueño también ha compartido muchas fotos con su esposa. "Es la que ha estado conmigo desde cero y merece lo mejor de mí. Ella estaba allí en aquellos momentos en que nadie creía en mí", dijo en una entrevista citada por Telemundo.

