¡La espera terminó!... ¡RBD está de regreso! Los fanáticos de RBD aplauden el gran acontecimiento que se llevará a cabo a inicios del mes de septiembre. Anahí fue la encargada de informarlo en un video oficial. Por Carolina Amézquita Pino Hace unas semanas, se lanzó un video donde se anunciaba que RBD estaría "próximamente" de nuevo en el ojo público, pero sin dar mayores detalles. Por fin, tras una larga espera, el misterio ha quedado resuelto porque el famoso grupo juvenil ¡está de regreso! Eso no significa que haya un reencuentro de sus integrantes; solamente sus canciones podrán volver a ser escuchadas a través de la plataforma streaming de música Spotify. La información se dio a conocer a través de la cuenta oficial de Twitter de la agrupación con un video que concluye con la frase "RBD ¡Vuelve la música! 03-09-20". Fue el mismo texto que acompañó el post. RELACIONADO: RBD ¿juntos de nuevo? Christopher Uckerman revela detalles al respecto Image zoom IG/Christian Chávez Por su parte, la cuenta oficial de la plataforma también realizó el anuncio correspondiente con un video dedicado a los fanáticos para que puedan escuchar los temas del grupo y donde aparece Anahí. "¡Hola amigos! Aquí Anahí para darles una buena noticia", menciona la exintegrante del grupo. "Volveremos a tener disponible toda esa música que marcó nuestras vidas. Este 3 de septiembre a las siete de la noche" SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las reacciones no se hicieron esperar por parte de todos los seguidores de la banda de música pop. "¿Saben cuánto tiempo soñé con que una cuenta oficial dijera algo oficial para emocionarnos a todos oficialmente? Jajaja, los amo", mencionó una usuaria. "¡¡¡Qué emoción!!! RBD, RBD, RBD. ¡La música está de vuelta! RBD", dijo un cibernauta. "OMG me haré la sorprendida. Los amo y ya era hora que regresara su música", expresó una internauta. Por su parte Maite Perroni, Dulce María, Anahí, Christopher Von Uckerman y Christian Chávez subieron el video de Spotify a sus respectivas cuentas de Twitter; incluso crearon un nuevo misterio al postear otro post otro video donde se lee "Regístrate" y "Rb2 World". El único que no realizó ningún anuncio fue Poncho Herrera.

