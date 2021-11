¡Bárbara Bermudo muestra la espectacular decoración navideña de su casa! La periodista abrió las puertas de su casa para compartir cómo quedó una parte de su hogar dulce hogar y sorprendió con la originalidad de sus adornos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Todavía no ha pasado la fiesta del Día de Acción de Gracias y muchas celebridades ya están decorando su hogar con los adornos de la Navidad. Un hecho muy entendible teniendo en cuenta lo que representa y el trabajo que implica hacerlo bonito. Bárbara Bermudo es una de esas personas que ya ha comenzado a darle el sabor navideño a su precioso hogar y, además, de una forma de lo más interesante y original. Y aunque no ha terminado todavía y sigue buscando ideas, lo principal ya está listo con un resultado de gran gusto y elegancia que ha compartido con sus seguidores de Facebook. "Empezamos a decorar varios ambientes, varias salas de la casa, yo quiero mostrarles cómo puedes reciclar ciertas cosas de años pasados", dijo con ilusión la conductora, más bella y delgada que nunca. La idea es aprovechar lo que se tiene y no derrochar. El resultado es una maravilla, una decoración práctica y sencilla que dice mucho más que el exceso de brilli brilli y adornos innecesarios. Por supuesto, a la entrada no le podía faltar algo tan simple como bello que es la flor de Pascua. Sus hojas rojizas dieron color y fuerza a al mármol blanco del suelo que daba paso ya al interior de su casa. Eso sí, no sin antes mostrar las coronas que colgará en su puerta. Barbara Bermudo Credit: Instagram/ Barbara Bermudo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El árbol de navidad, el Belén y los adornos florales en las mesas son tan solo algunos de los pequeños grandes detalles con los que ha ido decorando su bello nido de amor. ¿La clave? Bárbara lo tiene claro: "No hay que gastar mucho, no hay que sobrecargar la casa, yo no lo voy a hacer porque ya las niñas van creciendo y todo va cambiando, lo importante es tener el espíritu navideño y más este año, después de un año tan difícil que pasamos con la pandemia", concluyó. ¡Gracias, Bárbara, por compartir ese espíritu con tanto amor y generosidad!

