La esposa del príncipe Carlos publicó una carta en The Telegraph con un mensaje muy necesario en estos días: por favor, no se olviden de los ancianos que están solos durante las entrañables fechas de Navidad. Camilla Parker, gracias a su patronato de The Silver Line, línea de teléfono que sirve de consuelo a los ancianos, está muy concienciada de los problemas de soledad y aislamiento que sufren los mayores. "Durante esta época, cuando muchos de nosotros estamos haciendo planes para Navidad, es más importante que nunca recordar a aquellos que están solos, no solo durante la Navidad, sino todo el año", reza la carta de la duquesa de Cornualles. "Todos sabemos lo que es sentirse solo en algún momento de nuestras vidas, pero para un número cada vez más grande de personas mayores, la soledad es parte de su día a día. Ya sea por enfermedad o discapacidad, la pérdida de sus seres queridos o porque vivan lejos de sus familias, es muy fácil que estén solos", continúa la misiva. "En un mundo tan ajetreado como en el que vivimos, ellos no quieren suponer una carga para su familia o amigos, pero cuando los días pasan sin ningún tipo de contacto humano pueden parecer eternos", afirma Camilla. También asegura que The Silver Line "cambió la vida de muchas personas que se encuentran aisladas o solas". Un bello recordatorio para que el mensaje de esperanza que trae la Navidad nos envuelva y que ninguno de nosotros olvidemos estos días tener algún detalle con los ancianos, los enfermos o los más necesitados… ¡Mucho amor para todos y felices fiestas!

