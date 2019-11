La enfermedad rara e incurable que padece la princesa Victoria de Suecia Te explicamos en qué consiste la prosopagnosia, una enfermedad que sufre más del dos por ciento de la población. By ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La princesa Victoria de Suecia padece una enfermedad rara para la que no existe cura y su nombre no es menos peculiar: la prosopagnosia. ¿Sabes qué es? También conocida como “ceguera de rostros”, la prosopagnosia es un trastorno que impide al paciente recordar caras, ya que hay una desconexión entre la vista y el cerebro. Image zoom Mientras que sus ojos ven perfectamente, el cerebro se muestra incapaz de interpretar la información que recibe. Las personas que lo padecen suelen identificar a sus amigos y familiares con características muy propias que les distingan de los demás, como un lunar, una prenda de ropa, el color del cabello o el tono de voz. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En los casos graves de prosopagnosia algunos pacientes no pueden reconocer ni su propio rostro en un espejo. Image zoom Getty Images Debe ser una tarea difícil para una persona como la princesa, quien se relaciona constantemente con una gran cantidad de personas, tratar de que su condición pase desapercibida en el día a día A eso hay que añadirle sus problemas con la anorexia, ya superada, y la dislexia, padecimientos que no ha ocultado y de los que habló en anteriores entrevistas. Image zoom Getty Images Tanto la prosopagnosia como la dislexia son enfermedades que pueden ser hereditarias y en un documental expresó la preocupación de que sus hijos llegaran a padecerlo. Image zoom Getty Images De hecho, el padre de la princesa, el rey Carlos Gustavo, y su hermano Carlos Felipe también sufren de dislexia. Este último habló así de ella: “”Nada me produce más tristeza que nos consideren estúpidos a aquellos que sufrimos dislexia, porque no lo somos. Sé cómo te sientes cuando alguien cree que no sirves para nada. Los insultos y las burlas te hacen todavía más inseguro, y esto agrava el trastorno y se convierte en una espiral” Image zoom Anna Lu Lundholm/Getty Images La heredera al trono de Suecia está casada con Daniel Westling. El matrimonio tiene dos hijos, Estela, duquesa de Östergötland, nacida el 23 de febrero de 2012 y Oscar, duque de Escania, nacido el 2 de marzo de 2016. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image La enfermedad rara e incurable que padece la princesa Victoria de Suecia

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.