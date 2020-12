Close

La emotiva declaración de amor de Toni Costa a su hija Alaïa: ¡sin palabras! El bailarín español compartió orgulloso un video de los logros de su pequeña al que acompañó con unas palabras llenas de admiración hacia su princesa. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir De sobra es sabida la relación tan especial que Alaïa tiene con sus progenitores, Toni Costa y Adamari López. Estos papis orgullosos siempre comparten momentos entrañables con su pequeña que incluyen sus logros y su maravilloso desempeño en las diferentes actividades que realiza. En esta ocasión era el papá quien admirado por el valor y la entrega de la reina de la casa quiso dedicarle unas emotivas palabras que arrancaron más de una lagrimita. "Mi superhéroe, mi valiente hija Alaïa", escribió Toni junto a este video en el que la ya no tan chiquitina demuestra ser una deportista nata. La complicidad entre padre e hija es muy especial. El coreógrafo ha inculcado a su princesa el amor al deporte y el baile, dos actividades que se le dan de maravilla y en las que dentro de nada ¡podría superar a su papi! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alaïa hace muchas cosas en sus extraescolares y todas con una entrega y un esfuerzo no siempre tan habitual en una niña de 5 añitos. Sencillamente le gusta hacerlo bien y eso salta a la vista. Image zoom Alaia | Credit: Instagram Toni Costa Tiene a los mejores maestros, sus papis, dos ejemplos de superación y positivismo que sirve de reflejo en esta pequeña campeona. ¡Gracias por tan bellas imágenes!

Close Share options

Close Close Login

Close View image La emotiva declaración de amor de Toni Costa a su hija Alaïa: ¡sin palabras!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.