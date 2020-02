La divertida y traviesa relación entre Dayanara Torres y Casper Smart en ¡MQB! El buen rollo entre la exMiss Universo y el ex de Jennifer Lopez atraviesa la pantalla. Esto fue lo que le hizo el bailarín a la modelo. ¡Da gusto verles! By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Llega la gran final de ¡Mira Quién Baila! y con ella un montón de sorpresas y momentos emocionantes. Sofía Castro, Adrián Lastra y Kiara Liz Ortega se la juegan en sus últimos bailes. Pero mientras ese momento llega dos de los jurados del programa siguen regalándonos momentos inolvidables y de lo más divertidos. La conexión entre Dayanara Torres y Casper Smart desde el minuto uno nos ha brindado situaciones y anécdotas maravillosas. Los dos se olvidaron de quiénes eran sus exparejas y se dedicaron a conocerse de verdad, como compañeros. El resultado salta a la vista. Entre ellos hay una química y un cariño brutal que traspasa la pantalla y llega a la sala de nuestra casa cada domingo. Son muchas cosas las que se graban frente a las cámaras, pero hay otras que no se perciben. Por ejemplo, este desternillante momento en el que el bailarín cotillea lo que Dayanara esconde en su cajita. Digno de ver. Para empezar, Casper le ofrece un poquito de su comida, un detalle de lo más cariñoso que la modelo prefiere evitar porque están hablando y, claro, mientras se habla ¡no se come! Y así, entre risas, él nos muestra los secretos que su bella compañera esconde y que van desde un inhalador y una rosa hasta unas supuestas cartas de amor. La excusa es pasarlo bien y disfrutar del momento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En fin, que además de hacernos vibrar con la música y los bailes, este programa también nos ha mostrado a este dúo dinámico que un año más nos ha atrapado con su buena onda. Ella, exesposa de Marc Anthony, él, ex de Jennifer Lopez, una situación que no ha impedido que se lleven estupendamente. Gracias a ambos por brindarnos no solo de su conocimiento y juicios de valor en cada coreografía, sino también por su fantástico sentido del humor. ¡Les extrañaremos mucho! Advertisement

