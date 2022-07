Llegamos a Miami de la mano del mismo show. Ahí fue cuando conocí a Adamari. La producción me asigna bailar un tango con ella. La coreografía se hizo muy rápida y el final era un paso en el que abríamos, subía aquí, ella se enganchaba con las piernas, que por cierto se enganchaba superfuerte, y nos quedábamos aquí cara con cara. Y eso era todo. Vamos a las escaleras a esperar el momento y le digo: 'Adamari, escúchame, no digas nada pero es que me han dicho que te dé un beso en la boca, ¿qué hacemos? Yo no quiero que pienses mal de mí por eso te lo digo'. 'Yo no tengo pareja, ¿y tú?'. Digo: 'Yo tampoco'. Dice: 'Pues nada, qué más da, total es como cuando actuamos'. Hacemos el baile, el tango, sale muy bien todo, llegamos al final, no estaba ensayado, como que no encontraba la boca e hice como dos intentos fallidos y fue ella la que me dio el beso. A raíz de eso creas que no la chispa surge.