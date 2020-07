Jennifer López presume su escultural figura en bicicleta. ¡Míralos! Por Mayra Mangal ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Backgrid/The Grosby Group La Diva del Bronx fue vista en Miami haciendo ejercicio en esta singular bicicleta, la familia de Naya Rivera hace dramática visita al lago en que desapareció la actriz, Eva Mendes con un turbante y Giselle Blondet guapísima en Nuestra Belleza Latina. ¡Míralos! Empezar galería ¡Vamos! Image zoom Backgrid/The Grosby Group Jennifer López presumió su escultural figura al hacer ejercicio en esta bicicleta ElliptiGo en un barrio de Miami. 1 de 8 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Profundo dolor Image zoom Backgrid/The Grosby Group Ryan Dorsey, expareja de Naya Rivera, recibe un abrazo de una familiar de la actriz al visitar Lake Piru, el lugar donde desapareció la estrella de Glee el pasado 8 de julio. 2 de 8 Applications Ver Todo ¿Eres tú, Barbie? Image zoom Startraks Photo/The Grosby Group ¡No! Es Paris Hilton que salió a dar un paseo por Beverly Hills, CA, con su perrito. ¡Qué lindos! 3 de 8 Applications Ver Todo Anuncio A refrescarse Image zoom Backgrid/The Grosby Group La brasileña Alessandra Ambrosio subió la temperatura en las playas de Los Ángeles al aparecer radiante con este diminuto bikini. 4 de 8 Applications Ver Todo Muy chic Image zoom Mega/The Grosby Group A quien no veíamos hace rato es a Eva Mendes, a quien captamos con este coqueto look de turbante luego de dejarles un regalo a unas amistades en Los Ángeles junto con su marido, el también actor Ryan Gosling. 5 de 8 Applications Ver Todo Natural La que mandó saludos para mostrar cómo se relaja en medio de la naturaleza es la mexicana Danna Paola, que se apareció así por Instagram. 6 de 8 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Color de rosa Image zoom Instagram/Giselle Blondet También a través de las redes, Giselle Blondet compartió esta bonita imagen del esperado reencuentro de Nuestra Belleza Latina (Univision). ¡Qué bella! 7 de 8 Applications Ver Todo Número uno Image zoom El cantante de música urbana Farruko recibió la visita del doctor Alex Osorio (der.) de Optimum Spine & Wellness, en su estudio en Miami. 8 de 8 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Anuncio La galería al completo Anuncio

