La Chilindrina es reconocida con el premio Guinness Con más de 48 años ininterrumpidos, el personaje de La Chilindrina, interpretado por María Antonieta de las Nieves, recibe importante premio internacional. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 26 de febrero de 1973, salió al aire el programa de comedia El Chavo del 8. En esa emisión se encontraba el personaje de La Chilindrina, una niña traviesa de coletas, pecas, sin un diente y lentes que era la mejor amiga, justamente, de El Chavo. A partir de entonces, María Antonieta de las Nieves la ha interpretado durante más de 48 años de manera ininterrumpida. Ante esa constancia, está famosa figura ha sido reconocida por su longevidad con el premio Guinness, según dio a conocer la organización. "La Chilindrina es un personaje muy reconocido en diversos países de Latinoamérica y el mundo. La experiencia y amplia trayectoria es incuestionable ya que, durante décadas, generaciones crecieron y disfrutaron de su personaje", mencionó Carlos Tapia, adjudicador de los Guinness World Records al medio EFE. "Con mucho honor Guinness World Records certifica a María Antonieta de las Nieves La Chilindrina con el título de récord de la carrera profesional de una actriz interpretando el mismo personaje infantil". La actriz no pudo contener su emoción y se pronunció ante este galardón. "Gracias Guinness World Records por el titulo del récord: la actriz con la carrera profesional más larga interpretando el mismo personaje infantil (48 años y 261 días)", mencionó en su cuenta de Instagram y acompañó el texto con una imagen vestida de su icónico personaje con el premio en sus manos. María Antonieta de las Nieves, La Chilindrina Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con su espectáculo "El circo de La Chilindrina", María Antonieta de las Nieves viajó, durante más de tres décadas, por su natal México; así como en diversos ciudades de Estados Unidos y países de Centro y Sudamérica, donde también ha recibido sendos reconocimientos. De hecho, actualmente, está llevando a cabo la gira del adiós en el Circus Caballero. Ahora surge una incógnita ¿Y qué pasó con Chabelo, el eterno niño mexicano?

