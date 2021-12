La Chilindrina desmiente el "chisme" de que se estaba muriendo La Chilindrina salió a aclarar el "chisme" de que se estaba muriendo a causa de la covid-19, y agradeció a todos aquellos que se han preocupado por su estado de salud. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir María Antonieta de las Nieves Credit: Mezcalent María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina,salió a aclarar el "chisme" de que se estaba muriendo a causa de la covid-19, y agradeció a todos aquellos que se han preocupado por su estado de salud. Aunque es cierto que hace unos días la actriz anunció en redes sociales que había dado positivo al coronavirus, ahora ha salido en un video a desmentir todos los rumores sobre su condición. "Les hago este video para que vean que estoy bien y no delicada de salud como han mencionado en algunos sitios de internet", escribió al compartir el video en sus redes sociales. "Quiero agradecerles a todos porque se han preocupado por mí, por mi salud y con esta prueba es más que suficiente para que vean que estoy muy bien. No sé de dónde salió el chisme de que me estaba yo muriendo, que estoy grave del COVID", dijo. "Es cierto, me pegó el COVID, pero es según como uno se sienta y como uno lo piense que le va a dar a uno. Si uno piensa que va a estar uno grave, le va a dar uno grave. Yo siempre he sido muy positiva, entonces estoy yo muy bien. Lo único que tengo es una poquita de gripa, no he tenido malestares, no he tenido nada. Gracias a la prensa por estar pendiente mío, gracias a mi familia, no se preocupen todavía tienen viejita por muchísimos años", sostuvo. La actriz de El Chavo del 8 comunicó esta semana que, a pesar de todos los cuidados que siempre tuvo para no contraer el virus, había sido contagiada. No obstante, aclaró que estaba bien, en casa, y que lo estaba pasando como si fuera "un resfriado común". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Luego de que la actriz desmintiera los rumores sobre su persona, los seguidores se mostraron más calmados y le desearon pronta recuperación. "Qué maravilla verte y oírte!!! Salud!!"; "te amo y espero que te recuperes pronto"; "qué bueno dios te proteja chilindrina ❤️❤️❤️❤️🙌🙌🙌🙌 recupérate pronto"; "pronta recuperación 🇲🇽 Dios la proteja", le dijeron.

