Los duques de Cambridge anuncian con pesar la muerte de un miembro de su familia El príncipe William y su esposa Kate Middleton comunicaron a través de un escrito oficial la partida de un ser querido al que echarán mucho de menos. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con profunda tristeza, los duques de Cambridge compartieron una inesperada noticia en sus redes sociales, una pérdida en la familia que les ha dejado el corazón desolado. Su mascota e importante miembro de su seno familiar por la última década moría antes de lo esperado. Kate Middleton y su esposo el príncipe William le rendían un homenaje en su perfil de Instagram junto a unas palabras que denotan el dolor que les ha dejado su marcha. "Con mucha tristeza el pasado fin de semana nuestro querido perro, Lupo, fallecía. Él ha estado en el corazón de nuestra familia durante los pasados 9 años y le extrañaremos muchísimo", leía la carta oficial que han trasladado a sus seguidores junto a una entrañable imagen del can. Amantes de los animales, la pareja quiso despedirle con todos los honores. Lupo ha estado junto a ellos en los momentos más importantes de la vida de los duques, como por ejemplo el nacimiento de sus tres hijos, Jorge, Carlota y Luis, de 7, 5 y 2 años, respectivamente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De sobra es conocido el amor de Kate y Guillermo por los animales y su participación en diferentes eventos para la ayuda de especies en peligro y el reconocimiento del mundo animal en toda su extensión. Hoy les toca decir adiós al suyo, Lupo, a quien siempre llevarán en su corazón por todo ese amor puro e incondicional que les ha dado. Buen viaje al arcoiris, pequeño.

