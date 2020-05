Mira la fabulosa mansión de Ricky Martin, su esposo Jwan Yosef y sus hijos en California El cantante Ricky Martin, su esposo Jwan Yosef y sus hijos están pasando la cuarentena en su residencia en Beverly Hills. Mira fotos de su impactante hogar. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ricky Martin nos deleita en Instagram compartiendo fotos de su espectacular hogar en Beverly Hills donde vive con su esposo Jwan Yosef y sus hijos. El cantante puertorriqueño y su pareja —un pintor sueco de origen sirio— son amantes del arte y la decoración, y su buen gusto se refleja en su oasis californiano. El famoso arquitecto Gregory Ain diseñó la casa, que es modernista y a su vez inspira serenidad, según reportó Architectural Digest. El cantante ha compartido fotos de su frondoso patio, con árboles que ofrecen sombra y un acogedor verdor. Los ventanales de la casa permiten disfrutar de esta selva incluso desde el interior. Martin también aprovecha los espacios exteriores para sentarse con su computadora a crear y respirar aire fresco en tiempos de cuarentena por el coronavirus. La vivienda también cuenta con una piscina rectangular —rodeada de sillones de madera donde tomar el sol— en la que los niños y la pareja pueden disfrutar en sus ratos libres. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hermosos pisos y marcos de madera en las puertas y ventanas adornan la residencia, decorada con muebles blancos, pinturas de artistas como Wilfredo Lam, esculturas y otras obras de arte. La casa tiene jardines con piedras blancas y paredes de mármol. También hay piezas con valor sentimental como fotografías en blanco y negro de ídolos de la música como Janis Joplin, John Lennon y Frank Sinatra. Ricky Martin aseguró a Architectural Digest que su hogar es hermoso, pero también cómodo y práctico, un lugar donde sus hijos pueden jugar relajadamente sin sentir que están en un museo. La pareja comparte este paradisíaco espacio con los mellizos Matteo y Valentino, y sus bebés más pequeños Lucía y Renn. Además Jwan tiene su propio taller donde crear su arte y Martin tiene un estudio de música. Sin duda en este hogar la pareja y sus pequeños han construido recuerdos inolvidables.

Close Share options

Close View image Mira la fabulosa mansión de Ricky Martin, su esposo Jwan Yosef y sus hijos en California

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.