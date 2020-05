Una casa 'Al Rojo Vivo'. Mira la hermosa residencia de María Celeste Arrarás Esta es la casa de la presentadora María Celeste Arrarás, donde está pasando la cuarentena. Su hogar se ha convertido en su estudio durante la pandemia. Mira el acogedor santuario de la puertorriqueña. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir María Celeste Arrarás nos ha abierto las puertas de su hogar, mostrando su oasis en las páginas de People en Español, en sus redes sociales y también en la pantalla de Telemundo. Su residencia se ha convertido en un segundo estudio de su programa Al Rojo Vivo en tiempos de coronavirus y es el lugar donde la presentadora está pasando la cuarentena junto a sus hijos. Image zoom (Photo by Alexander Tamargo/Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La boricua tiene su casa decorada con fotos de sus seres queridos y muchos recuerdos de sus viajes por el mundo, además de impactantes obras de artes y coloridas alfombras. La casa cuenta con un hermoso patio interior lleno de plantas. Abajo la vemos con su hijo mayor Julián, quien ya no vive con ella tras irse a estudiar a la universidad, pero los visita con frecuencia. La galardonada periodista comparte su hogar con sus hijos Lara y Adrián y sus mascotas. La residencia tiene también un frondoso patio y una piscina donde la familia puede relajarse. Arrarás es una amante de la naturaleza y su patio interior tiene un árbol lleno de orquídeas, además de pajaritos que alegran la casa con su canto. Arrarás tiene una acogedora habitación. Su cama tiene un acolchonado respaldar color marrón y la decoración de su cuarto es clásica, en tonos claros. Sus consentidos perritos son la mejor compañía después de un largo día de trabajo. Su madre también la visita a menudo. Aquí las vemos en la sala, que tiene vigas de madera en el techo, un candelabro de cristal, ventanales con vaporosas cortinas y coloridos tapices. En casa de María Celeste reina la buena vibra y el buen gusto. Este es el lugar donde la presentadora recarga energías y llena de amor a sus seres queridos.

