¡Se destapa el primer posible romance en La casa de los famosos! Dos de los participantes han hablado sin dobleces y con una gran sonrisa de su próximo reencuentro con alguien muy especial dentro del que será su nuevo hogar. ¡Y las chispas han saltado de inmediato! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Comienza la cuenta atrás para el estreno más esperado de Telemundo en estos días, la segunda edición del reality La casa de los famosos. Nada menos que 17 caras conocidas entrarán a una vivienda con todas las comodidades pero sin conexión alguna con el exterior y bajo la lupa de un sinfín de cámaras. Mientras se aproxima el 10 de mayo, fecha del estreno, sus protagonistas ya han hablado del momento que se acerca en entrevistas promocionales. Y, para sorpresa de muchos, dos de ellos ya han empezado a dar un gran juego incluso antes de poner un pie en la casa. Dos de los grandes fichajes de esta edición no han cerrado las puertas a lo que pueda pasar y sus confesiones han hecho saltar todas las chispas. La casa de los famosos Héctor Sandarti, conductor de La casa de los famosos | Credit: TELEMUNDO Desde los diferentes programas de la cadena Telemundo se están dando a conocer un poco más a los participantes de esta nueva y emocionante aventura televisiva que llega por segundo año. Entre ellos la siempre protagonista Niurka Marcos. Sus primeras declaraciones ya han hecho explotar la primera bomba. Y es que, según sus palabras, en algún momento del pasado entre ella y otro integrante de la casa pasó algo íntimo de mucha piel. En esta charla con Rodner Figueroa, el conductor le preguntaba sobre ese esperado reencuentro y ella no tuvo reparo en contar todo, todo, todo. "A ver, porque como nosotros ya quimbamos (tener sexo) y él me pidió que no le dijera a nadie que habíamos quimbado, si me tira los perros le voy a decir, '¡no¡ Porque tú me dijiste que no le dijera a nadie'", bromeó la artista sobre Osvaldo Ríos. Además, aseguró que está abierta a todo lo que pueda pasar entre esas cuatro paredes. "En la casa el que se deje me lo como", dijo en una divertida conversación con las chicas de La mesa caliente. ¿Y qué tiene que decir a todo esto Osvaldo? Al ser preguntado, el puertorriqueño contestó a la cubana y su sonrisa le delató. "Si tuve algo íntimo con ella no lo recuerdo porque los caballeros no tenemos memoria", dijo con sentido del humor al programa Al rojo vivo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y ante el dicho de donde hubo fuego cenizas quedan, el protagonista de la telenovela Kassandra, también tuvo una impactante respuesta que deja la puerta abierta a lo que tenga que pasar. "Pues en el caso mío como buen Escorpio nunca quedan cenizas, siempre queda fuego", bromeó ante su participación en el reality. Aunque todavía no se han visto y no ha pasado nada de nada, ¿será esto un anticipo de lo que pudiera pasar en la casa? La cosa apunta maneras.

