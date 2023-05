¡La casa de los famosos México anuncia el fichaje de este actor y cantante estrella! El reality de Televisa apostó alto y sorprendió con el nuevo participante. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A poco más de dos semanas del estreno de La casa de los famosos México, por Televisa, la maquinaria ya está haciendo su trabajo para que el reality se convierta en un Sí total para la audiencia que con tantas ganas lo espera. Su último fichaje ha sorprendido a todos al tratarse de una de las caras más conocidas de la cadena. Un actor y cantante estrella de la nueva generación que, sin duda, dará mucho que hablar. Es el más reciente confirmado del reality y la evidencia de que la nueva edición mexicana está apostando por personalidades fuertes. La casa de los famosos México La casa de los famosos México anuncia nuevo fichaje | Credit: IG/La casa de los famosos México En este caso, el nuevo inquilino entra con los mejores consejos y tips pues, uno de sus familiares más cercanos ya formó parte del programa en el pasado. Se trata, nada más y nada menos, que de Emilio Osorio. El hijo de Niurka Marcos y Juan Osorio ha dicho que sí a esta aventura. A través de sus redes y las del programa, se ha dado a conocer al nuevo participante quien ha asegurado entrar con todas las ganas e ilusión. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La vamos a pasar bien", expresó al comunicador Pablo Chagra, encargado de reportar todo lo que tiene que ver con los participantes. "Me vas a ver mucho en calzones porque me voy a sentir como en casa. Creo que mi aportación van a ser las travesuras", añadió con humor el joven artista. Emilio contó qué es lo que le dio su mamá para que reine la paz y la armonía. "Traigo unos amuletitos que me dio mi madre para meter debajo de las camitas y cositas bonitas, todo por crear una buena vibra. El punto es que se divierta la gente", explicó citando a su progenitora, quien no quedó muy contenta con La casa de los famosos. El protagonista de Sueño de amor o Mi marido tiene familia lo piensa dar todo y mostrarse tal cual es. "Yo las verdades las digo de frente, y si alguien se lo toma personal, personalmente lo siento mucho", expresó. El show arranca el próximo 4 de junio a las 8.30 P.M., por Las Estrellas.

