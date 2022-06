La casa de los famosos 2 genera una ola de memes, ¡mira los más graciosos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería La Casa de los Famosos 2 memes Credit: I/lacasadelosfamosos__2 Los famosos se convierten en blanco de las redes por su participación en el reality de Telemundo, ¡mira sus memes más graciosos! Empezar galería Laura Bozzo La Casa de los Famosos 2 memes Credit: Twitter La presencia de la abogada peruana no ha pasado por alto y ya sea durmiendo, comiendo, bailando o discutiendo con los concursantes del show, la presentadora se ha convertido en la reina absoluta de los memes en #LCDF2. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio La reina La Casa de los Famosos 2 memes Credit: Twitter Los memes también reflejan nostalgia por la vencedora en la primera edición: la venezolana Alicia Machado. 2 de 9 Ver Todo Más risas La Casa de los Famosos 2 memes Credit: Twitter Las explosivas situaciones que se han desatado entre los concursantes, pero particularmente la interacción entre Niurka Marcos y Laura Bozzo han dejado a los televidentes pegados a sus pantallas. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Pura vida La Casa de los Famosos 2 memes Credit: Twitter Las imágenes de Laura Bozzo dentro de la mansión donde se han alojado los 17 participantes han dado pie a los memes más chistosos. 4 de 9 Ver Todo Una estrella La Casa de los Famosos 2 memes Credit: Twitter Luego de encontrarse prófuga de la justicia, la peruana ha hecho su regreso triunfal a las pantallas ¡y las redes lo saben! 5 de 9 Ver Todo Sin palabras La Casa de los Famosos 2 memes Credit: Twitter Cualquier gesto o actitud de "La Señorita Laura" da pie a las bromas más simpáticas. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Superchicas La Casa de los Famosos 2 memes Credit: Twitter Niurka Marcos, Natalia Alcocer e Ivonne Montero han demostrado sus superpoderes a lo largo de reality, según la opinión de la red. 7 de 9 Ver Todo El chisme La Casa de los Famosos 2 memes Credit: Twitter Las revelaciones que han surgido en el show han dejado a todos boquiabiertos, especialmente lo que ha dicho Toni Costa, el ex de Adamari López. 8 de 9 Ver Todo La duda La Casa de los Famosos 2 memes Credit: Twitter La cara de los fans ante la incertidumbre sobre el futuro de sus concursantes favoritos. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

