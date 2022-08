La Casa de los famosos 2 de Telemundo ¡así lucían antes sus finalistas! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería salvador zerboni e ivonne montero la casa de los famosos 2 Credit: Mezcalent (x2) Laura Bozzo, Toni Costa, Daniella Navarro y más ¡mira el antes y el después de los residentes de la casa más famosa de la televisión hispana! Empezar galería Laura Bozzo Laura Bozzo Billboard Latin Music Conference & Awards in Miami Credit: Joe Raedle/Newsmakers La abogada y presentadora peruana en 2001. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Laura Bozzo Laura Bozzo 'Que pase Laura' TV Show Presentation Credit: Getty Images La "Señorita Laura" en Ciudad de México en 2022 hablando sobre su show Que pase Laura. 2 de 10 Ver Todo Ivonne Montero Ivonne Montero Credit: Mezcalent La actriz en 2009 durante las grabaciones de la telenovela Secretos del Alma en Ciudad de México. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Ivonne Montero Ivonne Montero Credit: Mezcalent La finalista de LCDLF2 durante una puesta en escena de la obra Amor de Tres, en 2021. 4 de 10 Ver Todo Toni Costa Adamari López Toni Costa Sin Bandera In Concert Credit: Getty Images El bailarín y coreógrafo español con su ex, Adamari López, durante un concierto en Miami en 2016. 5 de 10 Ver Todo Toni Costa toni costa Credit: Mezcalent El concursante de LCDLF2 en la inauguración del gimnasio "City Cero", en Miami, en agosto del 2021. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Salvador Zerboni Salvador Zerboni Credit: Mezcalent El actor en el 2011 durante el aniversario del programa Desmadruga2. 7 de 10 Ver Todo Salvador Zerboni Salvador Zerboni Credit: Mezcalent El actor en abril pasado en el aniversario de su restaurante Jacinta, en la capital mexicana. 8 de 10 Ver Todo Daniela Navarro Daniella Navarro Credit: Mezcalent La actriz de telenovelas presentando un monólogo en Miami en 2015. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Daniella Navarro Daniella Navarro Credit: Telemundo La actriz venezolana en una de las imágenes de Telemundo para promover la nueva temporada de La Casa de los famosos 2. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

