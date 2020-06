¡Todos me miran! Dentro de la impresionante mansión de Gloria Trevi ¡Digna de una reina! Así es el interior de la esplendorosa casa de la cantante mexicana Gloria Trevi. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La casa de la cantante Gloria Trevi es deslumbrante. La intérprete de "Todos me miran" vive en una espectacular mansión en McAllen, Texas, con su esposo Armando Gómez y sus hijos Ángel Gabriel y Miguel Armando. La estrella mexicana ha compartido algunas fotos en Instagram de su hogar, donde ha pasado la cuarentena por el coronavirus. Image zoom (John Parra/Getty Images) Hermosos ventanales de cristal y candelabros adornan la sala —decorada con muebles satinados de estilo antiguo— donde la vemos posando abajo, entre velas. La residencia de estilo mediterráneo también cuenta con una piscina —donde Trevi puede darse un frescamente chapuzón— y su propio gimnasio con sauna. La casa tiene un valor de más de $3 millones y tiene 8 habitaciones y 11 baños, según Univision. Además está adornada con mármol, y tiene una impresionante escalera a la entrada que lleva al segundo piso. Hermosas esculturas de caballos llaman la atención en el recibidor. La cocina es uno de los lugares favoritos de Trevi. Aquí la vemos "filosofando y cocinando". Sus mesetas de mármol y gabinetes blancos con madera tallada hacen resaltar este luminoso espacio. La casa de la cantante está en un exclusivo vecindario y cuenta con un gran sistema de seguridad, según Univision. Trevi cautiva en los escenarios y está acostumbrada a estar rodeada de multitudes, pero en la serenidad de su hogar con su familia recarga baterías, y disfruta a plenitud sus roles de madre y esposa.

