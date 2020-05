Mira el fabuloso apartamento de Francisca Lachapel y su prometido En este hermoso apartamento viven la presentadora dominicana Francisca Lachapel y su prometido, el empresario italiano Francesco Zampogna. Este es el hogar de la pareja en Miami. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Francisca Lachapel ha compartido hermosas fotos en Instagram de su nido de amor con su prometido Francesco Zampogna. La presentadora dominicana y el empresario italiano —que pospusieron su boda por la pandemia del coronavirus— viven en un moderno apartamento en Miami. Image zoom (Photo by Rodrigo Varela/Getty Images for LARAS) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lachapel ha tenido que reportar para Despierta América (Univision) desde su hogar debido a la cuarentena. Aquí recién celebró su cumpleaños la exreina de Nuestra Belleza Latina, rodeada de globos, besos y hermosas vistas de la Ciudad del Sol. También se ha inspirado a cocinar y aprender a preparar nuevas recetas en su acogedora cocina. Su orgullo dominicano también está presente en su hogar. Miren la banderita que adorna su comedor. Lachapel y su futuro esposo figuran entre 'Los 50 Más Bellos' de People en Español. "Francesco y yo estamos pasando la cuarentena juntos. La hemos estado pasando muy bien," dijo a la revista. "Siempre hemos sido muy apegados el uno al otro pero este encierro de 24/7 nos dado la oportunidad de crear una gran complicidad, de amarnos más, respetarnos más," asegura. "No hay ningún tipo de filtros. ¡Ahora sí podemos decir que nos conocemos en todos los colores y sabores!".

Close Share options

Close View image Mira el fabuloso apartamento de Francisca Lachapel y su prometido

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.