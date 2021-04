La cantante Kehlani revela que es lesbiana y habla abiertamente de su sexualidad La cantante Kehlani, de raíces mexicanas y españolas, compartió en un video en TikTok: "Soy gay". Así han reaccionado sus seres queridos. Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La cantante Kehlani, de 25 años, contó al mundo su verdad. "Soy gay", confesó en un video que publicó en TikTok. La estrella de R&B, de raíces mexicanas y españolas, reveló que es lesbiana el jueves y asegura que sus familiares y amigos no están sorprendidos con la noticia. "Finalmente sé que soy lesbiana y soy gay, gay, gay", dice en el video, que también fue compartido en Twitter. Cuando le dijo a sus familiares y amigos: "finalmente sé que soy gay, me dijeron: lo sabemos", cuenta sobre la reacción de sus seres queridos. "No, yo quiero que se caigan para el piso y me digan: '¡Felicidades, no teníamos idea!'", bromea la artista. Sin embargo, las personas cercanas a ellas le dijeron: "Tú eras la única que no sabías. El armario era de vidrio". La cantante es madre de una niña, Adeya Nomi, de 2 años, fruto de su fallida relación con el guitarrista Javie Young-White. La intérprete de "Bad News" expresó en Twitter en el 2018 que se identificaba como "queer", pero esta es la primera vez que se describe a sí misma como lesbiana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Kehlani Credit: (Gregg DeGuire/FilmMagic,,) La artista dijo Advocate que está criando a su hija alrededor de familiares y amigos que son abiertamente "queer" y que quiere que la niña crezca sin prejuicios. La cantante añadió que muchos artistas se sienten presionados de salir del armario y hablar públicamente de su sexualidad por ser figuras públicas. "Realmente no tuve que salir del clóset en mi vida privada", dijo entonces. "No es que camino por la calle y la gente me mira y dicen: 'Oh, yo apuesto que ella es queer. O apuesto a que a ella le gustan las mujeres'", añadió. Sus fanáticos y seres queridos le han mostrado amor incondicional.

