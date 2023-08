La cantante Gisselle Ortiz de luto: "Con el alma estrujada" Gisselle Ortiz sufre una pérdida familiar en un momento muy importante en su carrera. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, falleció el padre de Gisselle Ortiz, fue la cantante quien, este domingo 13 de agosto de 2023, si dar mayores detalles, informó del deceso a, dedicarse al señor Ortiz un mensaje que acompañó con imágenes de cuando él era joven. "Papi… así siempre te vieron mis ojos y así siempre te recordaré. Joven, lleno de vida y el más bello de todos", mencionó Ortiz en un texto que utilizó para acompañar la instantánea que publicó en su cuenta de Instagram. "Mi mayor ilusión era verte sentando en la primera fila de mi concierto porque se cuan orgulloso te hacía tu nena… la artista". La intérprete de "Lo mío es mío" se refiere al concierto Entre tacas y canciones que ofrecerá, el 30 de septiembre próximo, en Puerto Rico; al cual, no podrá asistir su progenitor. "Igual estoy segura que allí estarás conmigo pero desde otro plano y no te defraudaré. Ando con el alma estrujada….lacerada…..triste", continuó. "Van solo 4 días y ¡te extraño taaantoooo!". "Entré hoy a tu cuarto a ver si ayudaba a mami pero de solo asomarme perdí la poca fuerza con la que llegué. No puedo papi", confesó. "Tu partida se llevó un pedazo enorme de mi corazón y mi alma. Algún día te volveré a abrazar y no te soltaré! ¡Te amo infinitamente! Descansa papi". Gisselle Ortiz Credit: Gisselle Ortiz Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La palabras del apoyo hacia la cantante no se hicieron esperar por parte de los cibernautas. "Sé el dolor que se siente y esa herida nunca sana. A mi me pasó el 20 de septiembre de 1979 con mi madre querida aún no sana la herida solo mejora durante parte de el año y llega ciertas fechas donde de nuevo se abre. Mis condolencias"; "Un abrazo solidario, mis condolencias.¡Fortaleza para ti, tu mamá y familia!"; "¡¡¡Un abrazo fuerte!!! Que papito Dios te dé la fortaleza que necesitas en estos momentos. Ahora tendrás un angelito hermoso en el cielo velando por ti", y "Fortaleza para ti y los tuyos. Un abrazote", fueron algunos comentarios. Ahora, Gisselle debe lidiar con su duelo, al tiempo que se prepara para su esperado concierto, que como se puede apreciar, estará dedicado a la memoria de su padre.

