La candidata de Myanmar a Miss Universo confiesa que es lesbiana y manda un importante mensaje La candidata a Miss Universo ha hecho pública su orientación sexual después de pedir consentimiento a su país para poder contarlo. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Este domingo se celebra Miss Universo, uno de los certámenes de belleza más prestigiosos y seguidos por los espectadores. Como tal, suele llevar consigo situaciones, informaciones y confesiones de sus candidatas que generan mucha expectación. Este ha sido el caso de la representante de Myanmar en Miss Universo. Swe Zin Htet expresó todo su apoyo a la comunidad LGTB y confesó que es lesbiana al famoso portal Missosology. Unas declaraciones a raíz de las que ha sido interrogada posteriormente y que ha confirmado tras obtener el permiso de su país para contarlo. “Llegué a una comprensión completa de mi orientación sexual durante un largo periodo”, comienza diciendo. “Es un desafío personal, pero siento que tengo una mayor voz y posición para promover esta causa. Algunos fanáticos del concurso lo saben y me apoyan, pero esta es la primera vez que puedo hablar de eso en público”, prosiguió. Esta no es la primera vez que una candidata habla de un tema tan personal. El año pasado, Ángela Ponce, la representante española, compartió que era transexual provocando un gran revuelo, ya que no todos consideraban oportuno que participara en el certamen. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Miss Myanmar lo ha afrontado con absoluta tranquilidad sin dejarse influenciar por los comentarios negativos en las redes sociales. Su propósito es ser un ejemplo y emplear su voz para ayudar a otras personas. “El amor es lo más poderoso y la gente se enamora de los seres humanos, no del género. Siempre debemos tener la libertad de elección y promover la igualdad”, concluyó la joven. Advertisement

Close Share options

Close View image La candidata de Myanmar a Miss Universo confiesa que es lesbiana y manda un importante mensaje

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.