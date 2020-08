¡La burla de Lili Estefan que hizo reír a Gloria Trevi! ¡La flaca compartió un simpático video imitando la estelar aparición de Gloria Trevi en los Premios Juventud y la cantante lo subió a sus redes después de aplaudirlo! No te lo puedes perder. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Qué risa! La simpática conductora de El Gordo y La Flaca puso una sonrisa en la cara de sus seguidores y en la de los fans de la diva de la canción Gloria Trevi. Lili Estefan no dudó en copiar el look que llevó la cantante en su reciente aparición estelar de los Premios Juventud y modelarlo de forma dramática burlándose, eso sí, con mucho cariño, de la genial intérprete. Así apareció Gloria Trevi en su impactante actuación con la canción “Demasiado Frágiles”. Y esta fue la graciosa forma en que la flaca quiso rendirle homenaje a su admirada interprete: “Mi admiración/imitación de la diva Gloria Trevi”, escribió añadiendo el hashtag “como dos gotas de agua”. Gloria Trevi se sumó a la disparidad de comentarios que la gente escribió bajo el clip: “Ja ja, flaquita, ¡pero qué divina!” y con mucha seguridad en sí misma, no dudó en subirlo también a sus redes para que lo disfrutaran sus trevilanders. “¡Encantadora!” escribió la cantante de Pelo Suelto. “Se puede compartir mensaje y divertir. Eres lo bueno del mundo”, escribió la intérprete en sus propias redes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta fue la actuación al completo de este ídolo de la música latina: “¡Esta letra va derechito al corazón!” le escribió Lili ahora. “Qué belleza de canción, amiga. Lo que más me hizo sentir lo que estamos viviendo. ¡BRAVO!” dijo añadiendo un emoji de unas manitas dando gracias.

