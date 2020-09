¡La bellísima actriz Vanessa Villela cambia de carrera en honor a su hermana fallecida! ¡Una Maid En Manhattan será ahora una agente inmobiliario en Málibu! Conversamos con la famosa villana mexicana para saber si esto es un adiós definitivo al mundo del entretenimiento y esto fue lo que contestó. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace casi dos años, la bellísima actriz mexicana Vanessa Villela recibió una terrible noticia que le rompió el corazón: su querida hermana mayor, Jacky, había fallecido. Desde entonces, hubo un antes y un después en la vida de la bellísima villana de exitosas telenovelas como Eva Luna, Una Maid en Manhattan o En otra piel. Así recordaba a su hermana, con este emotivo mensaje hace apenas unas semanas, el día que habría celebrado su cumpleaños: “Feliz cumpleaños, mi hermosa y hermosa hermana. Espero que tengas una gran fiesta en el cielo donde el Amor no conoce límites”, escribió. “Aunque ya no estás conmigo físicamente, siempre estás en mi corazón, tuvimos experiencias increíbles durante el tiempo en que Dios me regaló tu presencia y esos recuerdos siempre estarán conmigo”, dijo a punto de sacarnos las lágrimas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “No puedo ni comenzar a decirte cuánto te extraño, y no voy a mentir, algunos días es muy difícil, pero luego recuerdo cuánto amabas la vida, las dos siempre tuvimos esa apreciación y amor por la vida y lo siento ahora más que nunca. Te prometo que honraré tu vida y siempre trataré de tener una gran sonrisa como siempre lo hiciste”, aseguró con el corazón en la mano. “Sigue brillando, sigue radiante, sigue guiándome. Te agradezco y te honro. Me enseñaste que el amor es un puente que lleva a las personas de ser mortales a inmortales. Solo quiero que sepas que siempre fuiste y siempre serás el viento bajo mis alas.”, aseguró muy sentimental. Después de expresar cuánto la amaba, hoy esta actriz de increíbles ojos anunció un nuevo giro en su carrera. Se reinventa como agente inmobiliario en la costa Californiana, desde Málibu. Y su hermana, desde el cielo, fue el motor del cambio. Así lo aseguró hoy: “Hoy es un gran día. Quiero compartir con Vds. que estoy comenzando un nuevo capítulo en mi vida como agente de bienes raíces”, anunció. “Este es un viaje muy emotivo para mí, ya que tiene una historia personal detrás. Mi hermana, que en paz descanse, también agente de bienes raíces, se dio cuenta de lo bien que me conectaba con la gente y sabía cuánto amo ayudar a los demás. Ella me incitó a unirme a la industria cuando aún estaba en vida y me dijo: ‘te va a encantar esta carrera’ y tenía razón”. “Me fascina lo que estoy haciendo, así que después de su fallecimiento, decidí comenzar este increíble nuevo capítulo en mi vida que amo tanto, y dedicaré mi carrera en bienes raíces y ayudaré a mis clientes a mejorar sus vidas en honor a mi hermana Jackie y sé que el momento de hacerlo es ahora”, dijo con rotundidad. Image zoom IG Vanessa Villela Sus fans se alarmaron de inmediato y le preguntaron si eso significa un adiós definitivo a su carrera como actriz, así que nos pusimos en contacto telefónico con ella para saber si verdaderamente está pensando en abandonar la actuación: “¡No! Claro que no. Una cosa no pelea con la otra. Viene a ser un complemento perfecto. Además, tengo un equipo maravilloso, nos apoyamos mutuamente y trabajamos como en familia”, así que sus fans pueden respirar tranquilos. Aprovechamos a preguntarle cómo sería el proyecto de sus sueños, una vez se reanuden con más normalidad las grabaciones tras la pandemia, y así contestó la actriz de El Señor de Los Cielos : “Tiene que ser definitivamente algo que me guste muchísimo y un proyecto al que no pueda decir que no”. Su compañero de serie, “el presidente” Jesús Moré no tardó en desearle lo mejor en esta nueva faceta: “¡Todo el éxito!”, escribió bajo su foto.

