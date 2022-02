Erika Buenfil responde a La Bebeshita tras declarar que el hijo de la actriz le coquetea en redes sociales Erika Buenfil envió un mensaje a La Bebeshita, luego de que esta aseguró que Nicolás, el hijo adolescente de la actriz, le ha coqueteado en redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Erika Buenfil Credit: Instagram Erika Buenfil Erika Buenfil envió un cordial, pero contundente mensaje a la influencer Daniela Alexis Barceló Trillo, mejor conocida como La Bebeshita, luego de que esta aseguró que Nicolás, hijo de la actriz, le ha coqueteado en redes sociales. La Bebeshita reveló al programa Venga la Alegría que el único hijo de Buenfil le ha enviado mensajes pidiéndole una cita, pero ella ha tenido prudencia y no ha accedido a salir con él justamente por el respeto que le tiene a la artista. "Nico, o sea, yo amo a su mamá, pero ella no sabe de este tema, que su hijo anda de coqueto, pero yo ya le dije que está muy chiquito, que cuando cumpla 18 hablemos. Me empezó a escribir, me dijo que era como mi fan, y así, o sea, coquetón… sí platico con él, sí cotorreo, pero él de 'hay que salir, hay que vernos', y yo… 'cuando cumplas 18, pregúntale a tu mamá a ver qué opina de esa situación'", contó la también conductora de televisión. Acto seguido, La Bebeshita habló sobre la posibilidad de tener una relación sentimental con Nicolás Buenfil. "Nunca lo he visto porque digo 'es muy pequeño, ¿qué va a decir mi suegra?, mi futura suegra, ¿cómo te fijas en La Bebeshita que ya no está tan bebeshita? Está muy guapo, es muy alto, está altísimo, le llevaría 10 años, no más como 13 años". Ante estas declaraciones, Erika Buenfil decidió brindar su postura al respecto del posible romance entre su hijo y La Bebeshita durante la entrevista que brindó al programa matutino de TV Azteca. "No tengo mucho que comentar, cosas de adolescentes, no sé realmente, pues está muy guapa, un besito a La Bebeshita, gracias por dar, ahora sí que la nota, yo estoy llegando de viaje, y pues no, no sé qué le puso Nicolás, la verdad, seguro que 'qué bonita, qué guapa', pues está muy guapa la verdad, y un beso, un saludo", dijo en primera instancia la artista de 58 años. Sin embargo, antes de concluir la entrevista, Erika Buenfil envió el siguiente mensaje a la que fuera participante del programa Enamorándonos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No soy suegra de nadie todavía corazón, le gustan muchas, pero todavía no tiene novia, primeramente Dios cuando tenga novia pues ya tendrá edad para todo eso, ya tendrá edad para eso, un besito, bye, bye", concluyó.

