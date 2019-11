¡Mira qué grande está la hijita de Joy Huerta! y más fotos de los famosos ¡Míralos! By Mayra Mangal ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next ARMimage/The Grosby Group Además: Brad Pitt ¿con su novia?; Pablo Lyle se deja ver por Miami y ¡Míralos! Empezar galería ¡Hola Puerto Rico! Image zoom ARMimage/The Grosby Group Diana Atri, pareja de Joy Huerta, fue captada en el aeropuerto de San Juan con su adorable hijita Noah en brazos. La familia está de visita en la isla por compromisos profesionales de la cantante mexicana. 1 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Admirado Image zoom Splash News/The Grosby Group El guapísimo Brad Pitt seapareció por el concierto de Kanye West en Los Ángeles, donde por cierto captamos muy cerquita de él a Alia Shawkat, la actriz con quien se le relaciona sentimentalmente. 2 de 11 Applications Ver Todo Como si nada Image zoom Backgrid/The Grosby Group Eiza González salió teléfono en mano para tomar el almuerzo en un restaurante de Los Ángeles ¿Y su novio dónde andaría? 3 de 11 Applications Ver Todo Advertisement En ascuas Image zoom Backgrid/The Grosby Group Pablo Lyle fue captado por las calles de Miami al lado de su esposa e hijos (no fotografiados). El actor mexicano está a la espera de su próxima audiencia en el proceso penal que se sigue en su contra por homicidio involuntario. 4 de 11 Applications Ver Todo ¡Brrr! Image zoom Splash News/The Grosby Group En Nueva York captamos muy bien abrigaditas a Irina Shayk y su hijita, Lea de Seine Shayk Cooper, dando un paseo. 5 de 11 Applications Ver Todo Consejitos de papá Image zoom Carlos Alvarez/Getty Images Antonio Banderas y su hija Stella del Carmen aparecieron de gran gala por la entrega de premios Vanity Fair que se celebró en el Teatro Real de Madrid. 6 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement ¡A trabajar Image zoom Tolga Akmen - WPA Pool/Getty Images A pesar del escándalo que ha sacudido a la Casa Real a causa de su hijo, el príncipe Edward, la reina Isabel II continúa activa con su trabajo y de muy ben talante la vimos visitando la Casa Rea de Filatelia de Londres en su 150 aniversario. 7 de 11 Applications Ver Todo ¡Adelante! Image zoom Jeff Kravitz/AMA2019/FilmMagic for dcp Selena Gómez fue captada tras bambalinas en los American Music Awards, que se celebraron este domingo en Los Ángeles y donde según People sufrió un ataque de pánico. 8 de 11 Applications Ver Todo Buen tipo Image zoom BG017/Bauer-Griffin/GC Images Como Juan por su casa y de los más cool captamos a Tom Hanks cargando su propio vestuario para grabar el show de Jimmy Kimmel Live (NBC), en un estudio de Los Ángeles. 9 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Tesorito Image zoom Mezcalent Laura León se apareció por Ciudad de México para anunciar que se integrará al elenco del show Grandiosa, que esta cumpliendo ya sus 10 años en escenarios de la capital mexicana. 10 de 11 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

