La atleta universitaria Dylan González acusa al cantante Trey Songz de violación La joven basquetbolista aseguró que sufre los efectos del traumático incidente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La joven atleta universitaria Dylan González explotó en contra del cantante Trey Songz y se unió a la lista de mujeres que lo acusan de agresión sexual. A través de sus redes sociales, González aseguró que el intérprete la violó en un hotel de Las Vegas, e invitó a todas las víctimas de abuso sexual a denunciar lo sucedido. "Con lo que parece ser una noticia recurrente interminable sobre el supuesto abuso sexual por parte de Trey Songz, me veo forzada a revivir repetidamente en mi mente, y sufrir de nuevo, el horror largamente reprimido [de los efectos] del síndrome post-traumático de mi violación a manos [del cantante] en un conocido hotel de Las Vegas", escribió la deportista en su cuenta de Twitter. "Quiero enviar mi amor, fuerza y esperanza a todas las víctimas de agresión sexual y su fatal naturaleza. No estás sola. Estoy contigo y animo a todas quienes han sufrido abuso, a que hablen. Suprimir nuestras voces solo envalentona a nuestros opresores y no puedes sanar lo que no revelas". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A través de su comunicado, González pidió privacidad y compasión para realizar todos los trámites legales necesarios para enfrentar esta situación. De acuerdo al equipo legal de la basquetbolista, se presentará una demanda formal en contra del intérprete en las próximas semanas, que podría fortalecer o abalar el caso de Jahaura Jeffies, quien también acusó a Songz de haberla abusado sexualmente en un centro nocturno de Miami en el 2018. Por el momento, el cantante, cuyo nombre de pila es Tremaine Neverson, no se ha pronunciado sobre el tema, pero las acusaciones también incluyen un incidente ocurrido en un hotel de Las Vegas, en noviembre pasado que fue reportado a la policía, según People. González negó ser la protagonista de ese reporte, por lo que aparentemente se trata de otro incidente totalmente diferente. De acuerdo al Departamento de Policía del área Metropolitana de Las Vegas, el cantante estaba cooperando con la investigación, por lo que aún no se ha llevado a cabo ningún arresto, reportó People. Songz fue acusado en agosto del 2020 por una mujer quien se identificó solamente como Aliza, de orinarla sin su consentimiento durante un encuentro sexual. El intérprete negó estas acusaciones a través de sus redes sociales asegurando que la mujer buscaba destruirle la vida. "Free Meek" World Premiere Trey Songz | Credit: Photo by Michael Loccisano/Getty Images Por otro lado, la actriz Keke Palmer, señaló a Songz por supuesta "intimidación sexual" en el 2017, asegurando que éste la filmó en secreto para poder incluirla en uno de sus vídeos musicales sin su autorización, de acuerdo a un reporte de People. El cantante, aparentemente, abordó las acusaciones en su cuenta de Instagram: "Lo siento por aquellos que creen todo sin saber nada. Sin embargo, no puedo dedicar mi vida a responder o aclarar cada detalle de cada historia que escuchan de mí. ¿Cuándo viviría entonces? Conozco mi propia personalidad, conozco mi verdad, conozco mi corazón. Dios [lo conoce] también", escribió, luego de que se hicieran públicas las acusaciones en el 2017. Para ayuda y más información a víctimas de abuso sexual, llame al 1-800-656-4673.

