La Arrolladora Banda El Limón tiene nuevos vocalistas: conócelos aquí La agrupación sinaloense La Arrolladora Banda El Limón dio la bienvenida a dos talentosos jóvenes para interpretar sus legendarias canciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luego de una ardua y silenciosa búsqueda La Arrolladora Banda El Limón presentó oficialmente a sus dos nuevos cantantes, que están más que listos a dar la batalla. Los jóvenes Jan Carlos Mauleón y Gregorio Corona, se unen a Esaúl García Morales para interpretar los legendarios temas que pusieron a la banda en los primeros lugares de popularidad, así como el sencillo más reciente, "Lo mejor que hay en mi vida", una composición Edén Muñoz. "[Estoy] bien contento de que se me dé esta oportunidad en una agrupación tan grande como es la Arrolladora. Espero que apoyen esta nueva faceta, esta nueva generación [de músicos]", dijo Jan Carlos, de 22 años. "Es mucha responsabilidad y pues me siento realizado. Este sueño lo tenía desde hace muchos años y bendito Dios ya se está cumpliendo. Lo más difícil era llegar y ahora [hay] que echarle muchas ganas para ganarse a todo el público". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Arrolladora Banda El Limón Arrolladora Banda El Limón Jen Carlos confesó que tuvo que dejar a su familia para perseguir su sueño, por lo que lleva más de seis años luchando por una oportunidad como esta. Afortunadamente, las redes sociales lo ayudaron a que su nombre resonara con el equipo de la banda para que finalmente se le diera la oportunidad. "Me siento muy contento que el hecho de andar en las redes me haya beneficiado", dijo. "[Tenemos] preparadas nuevas sorpresas, algo fresco junto a mis compañeros". Gregorio - el segundo integrante más joven de la banda con 19 años – está listo para dar lo mejor de él y aprender de la experiencia de sus compañeros. "Hay personas que están desde que inició la banda y uno aprende de ellos, te guían por el camino de lo que es la Arrolladora", expresó. "Sinceramente no [imaginaba] estar en la banda. A veces no me cae el veinte [no lo creo] de que ya perteneces a esta banda". La Arrolladora (blanco 2022) Credit: Universal Music Group Gregorio, originario de Jalisco, México, empezó a cantar profesionalmente a los 13 años y desde entonces se ha esforzado por perfeccionar su arte con mucha disciplina y empeño, dijo. "Estamos haciendo todo de todo corazón para que a la gente le guste", comentó. ¿Cuál es la clave para que no existan los celos ni el protagonismo entre los tres cantantes? "La hermandad de todos los compañeros", aseguró. "Aparte de ser una banda, puedo decir que es una familia, la cual todos nos tenemos que apoyar, nos estamos apoyando. Nos sentimos muy acobijados por mi carnal Esaúl y más que nada por los integrantes que tienen más años. Uno aprende siempre de ellos porque ahora sí que son la pieza clave".

