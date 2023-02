La actriz turca Emel Atici murió en terremoto y sus colegas las lloran La serie turca Tierra amarga esta de luto tras perder a una de sus actrices en el terremoto ocurrido en Turquía, se trata de Emel Atici. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado lunes 6 de febrero de 2023, un terremoto de magnitud 7.8 en la escala de Richter sacudió al sureste de Turquía y al norte de Siria, hasta el momento son casi 33 mil personas quienes han muerto producto de este movimiento telúrico. Así, se dio a conocer el sábado 12 de febrero que la actriz Emel Atici falleció tras quedar atrapada en Adana en el terremoto y fue encontrada muerta entre los escombros junto a su hija Püryan. El deceso de la famosa, quien trabaja en el reparto de la serie Tierra amarga (Bir Zamanlar Çukurova), fue dado a conocer, justamente, por la producción de dicho proyecto. "Expresamos nuestras condolencias a la familia y seres queridos de la valiosa actriz de nuestra serie de televisión Tierra amarga, a su querida hija", mencionaron en la cuenta oficial de Instagram dicha emisión. "Estamos profundamente entristecidos por el desastre del terremoto en nuestro país y por todos nuestros ciudadanos que perdieron la vida". Acompañaron el mensaje con una imagen donde se ve un cuadro negro con letras blancas, donde se dan detalles de lo ocurrido y una imagen de Atici, en blanco y negro. Sus colegas y compañeros se pronunciaron al respecto. Emel Atici Credit: Tierra amarga Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Nuestra querida amiga Emel, que Dios tenga misericordia de ti. Que descanses en el cielo", escribió en su Instagram la actriz Sibel Tasçıoglu; "Estoy tan triste… Para todos, por todo… nuestras condolencias para ti", mencionó Hilal Altınbilek; "Lo siento mucho. No pude salvarte... Que tu lugar sea el cielo", comentó Yeliz Dogramacilar Arman, y "Lo siento mucho. Dios te bendiga", expresó el director de cine Murat Saraçoğlu. Emel Atici estudió estudió en la Facultad de Teatro de la Universidad Cukurova, ubicada en la ciudad de Adana, realizó diversos trabajos en teatro, cine y televisión.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La actriz turca Emel Atici murió en terremoto y sus colegas las lloran

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.