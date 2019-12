La actriz Nora Salinas preocupa a sus fans tras ser hospitalizada de urgencia La actriz mexicana se encuentra actualmente ingresada y a espera de ver qué diagnóstico le dan los médicos. ¿Podrá volver a casa por Navidad? By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La actriz Nora Salinas se ha llevado un gran susto de salud en vísperas de estos días navideños. Así lo informaba la propia protagonista a través de unas preocupantes fotografías en sus redes sociales. La intérprete de María Belén y La Tempestad se encuentra actualmente hospitalizada como hemos podido ver en esas imágenes. Según ella misma ha contado este ingreso se debe a unos problemas respiratorios que la actriz espera puedan solventarse lo antes posible para disfrutar de las navidades en casa y con los suyos. “Lamento mucho comunicarles que estoy en el hospital”, escribió Nora en sus historias de Instagram. Y además hizo una promesa. “Prometo salir antes de Navidad”. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar de lo complicado de la situación Nora no ha dejado de sonreír y ha tenido el detalle de mandar esta cariñosa fotografía a sus seguidores en redes para tranquilizarles. Después de este sustillo de salud que no ha tenido más complicación ha aconsejado a todos que no dejen de ponerse la vacuna contra la influenza. Le deseamos una pronta recuperación y que pueda pasar estas fiestas feliz y con los suyos. Advertisement

